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通緝犯去警局臉書「留言嗆聲」！火速被逮　網全嗨：療癒

▲美國一位通緝犯在警局臉書針對她發出通緝告示底下留言嗆聲，結果秒被逮，讓網友笑翻。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲美國一位通緝犯在警局臉書針對她發出通緝告示底下留言嗆聲，結果秒被逮，讓網友笑翻。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 10:46:47

真的是太歲頭上動土！美國奧克拉荷馬州一位女子疑似犯下一起殺人案，當地警局在臉書發佈通緝公告，將她列為當週的頭號通緝犯。結果該女子還親自在通緝公告下留言嗆聲說，「懸賞獎金在哪裡？」自曝行蹤秒被逮補，讓網友全笑翻。

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根據《紐約郵報》報導，這位社群網路媒體重度上癮的殺人疑兇叫做葛雷夫斯（Lorraine Graves），當地警局認為她涉入一起殺人案，因此上週在臉書發佈通緝公告，公佈了葛雷夫斯的照片以及被害人的資訊，徵求民眾提供線索。

▲被警局通緝的葛雷夫斯竟然還親自去貼文底下留言。（圖／翻攝自「Tulsa
▲被警局通緝的葛雷夫斯竟然還親自去貼文底下留言。（圖／翻攝自「Tulsa Police Department」臉書）
沒想到，葛雷夫斯本人親自去該則貼文下留言「懸賞獎金在哪裡？」不知是出於挑釁還是嘲諷，但葛雷夫斯顯然不了解能夠從留言找出她的數位足跡，進而輕鬆鎖定她的位置，結果隔天立刻被警局逮補。

▲葛雷夫斯被捕後還露出微笑。（圖／翻攝自「Tulsa
▲葛雷夫斯被捕後還露出微笑。（圖／翻攝自「Tulsa Police Department」臉書）
當地警局將事情經過曝光後，特別強調葛雷夫斯的保釋金為50萬美元，似乎在另類回答葛雷夫斯之前關於自己懸賞獎金的提問，畢竟人已經被抓到，懸賞獎金不存在了。笑翻的網友紛紛留言回覆說，「遠離臉書可以改善你的人生，最佳證據在此」、「懸賞獎金應該要發給她本人」、「感覺她被逮捕了之後整個人還是在狀況外」。不過當地警局也強調，目前案情仍待釐清，葛雷夫斯尚未被定罪。（編輯：倪浩軒）

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