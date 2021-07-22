每天被喊去死？她抖出老闆「辛辣對話」 全場反讚：羨慕
在職場上除了個人的工作專業能力以外，與同事、主管、客戶之間維持良好的人際關係，也是一門非常重要的課題。而每間辦公室擁有不同的公司文化，如何在其中拿捏分寸更是考驗智慧。就有位女網友分享自己與老闆的對話，只見老闆三不五時就要她「去死」，另類的特殊互動方式引發熱議，還有網友直呼「有這樣的老闆真好！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 11:59:47
原PO在Dcard以「老闆每天都叫我去死」為題發文，抱怨別人的老闆是發三節獎金，「而我老闆是照三餐要我去死」。不過原PO也語帶玄機指出，「不知道為什麼，每次被叫去死的時候，同事都會笑到瘋掉」，接著分享出數段對話的截圖。
只見老闆叮嚀明天早上開店不要遲到喔，原PO回「可能辦不到哦」並附上一個愛情符號，老闆則回應「去死」。還有老闆提醒原PO外面下大雨記得帶雨傘。原PO回「哦謝謝好貼心哦」並附上一個喝咖啡的可愛貼圖，老闆則再度回應「去死，淋雨吧你」。
兩人的互動方式堪稱是「相愛相殺」，而從對話也不難看出原PO與老闆其實交情匪淺，去死只是開玩笑而非真的謾罵。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「真可愛」、「先提醒你要帶傘再叫你去死去淋雨，笑死」、「去死是老闆的另類關心吧哈哈哈」、「哈哈哈誰會這樣跟老闆講話啦」、「有這樣的老闆真好，沒有上下屬的感覺」、「太鬧了啦哈哈哈，感情真好」、「老闆有夠可愛」。（編輯：倪浩軒）