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瑞莎替「中華隊」加油意外引戰！校正回歸更名　網友吵翻

▲瑞莎在臉書更換大頭照替中華隊奧運加油，但因為中華隊稱呼意外引戰，瑞莎隨後更換為「台灣加油」。（圖／翻攝自瑞莎臉書）
▲瑞莎在臉書更換大頭照替中華隊奧運加油，但因為中華隊稱呼意外引戰，瑞莎隨後更換為「台灣加油」。（圖／翻攝自瑞莎臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 12:53:56

東京奧運開幕在即，中華代表隊也已陸續抵達日本，為這全球矚目的體壇盛事備戰，許多民眾紛紛在臉書發聲替支持選手們加油打氣，而已入籍台灣的藝人瑞莎，也在臉書更換大頭照，打上「中華隊加油」的字眼替出征奧運的我國健兒們打氣，但「中華隊」3字卻意外挑動敏感政治神經，引發網友熱議。隨後瑞莎也「從善如流」更改照片，換上寫著「台灣加油」的標語。

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▲瑞莎近年來投入基層幫忙台灣培育體操選手。（圖／翻攝自瑞莎臉書）
▲瑞莎近年來投入基層幫忙台灣培育體操選手。（圖／翻攝自瑞莎臉書）
瑞莎出身自前烏克蘭韻律體操國家隊，近年來投入基層幫忙台灣培育體操選手，而東京奧運盛事在即，關心體育的瑞莎不忘替台灣加油，於昨（21）日更換臉書大頭照，套用了公版特效圖示，照片上有奧運五環圖樣，下方則寫著「2021中華隊加油」。不料卻引發部分網友不滿，紛紛去底下留言「台灣隊加油」、「台灣隊加油，中華就免了」、「台灣隊加油，誰跟你中華」，還有網友質疑「烏克蘭隊被稱～蘇聯基輔隊加油！你感受如何？」

瑞莎先是在照片底下留言解釋，「我只是想要多多支持我們去參加奧運為國爭光的台灣選手們」，隨後於今早再度更換臉書照片，自己動手修圖換了張照片，並把標語改成「台灣加油」。照片發出不到1小時便獲得超過1萬位網友按讚，大家紛紛留言回覆說「瑞莎人美心美，謝謝您為台灣做的一切」、「瑞莎太可愛了啦，還自己做一個」、「自己開心最重要，感謝瑞莎為台灣付出」、「真的不要理會那些酸民，加油」。

除了替瑞莎打氣，許多網友也針對「中華隊／台灣隊」之爭表示，「我也很喜歡台灣加油，但不用為了別人在那邊講就特別要改，中華台北也是我們用的名稱」、「總統都稱中華民國台灣了啦」、「台灣代表隊目前普遍的稱謂，其實也是中華隊，所以並沒有錯」、「多一點尊重好嗎？好多人真的沒有禮貌，中華隊也好，台灣隊也罷，中華台北也行，不全部都代表那一支從桃園機場飛出去的那一個優秀隊伍」。（編輯：倪浩軒）

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2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

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