颱風看到台灣就閃？網驚「有無防護罩」 爆明年可怕下場
中度颱風「烟花」昨（21）日開眼後，強度持續增強，暴風圈也持續擴大，不過原定路線有可能會登陸北台灣，但卻出現大轉彎的路線，直接往大陸東北移動，雖說外圍環流還是會影響台灣天氣，但也引發不少網友討論「台灣是真的有防護罩是不是，只要颱風一靠近就直接閃掉」，甚至表示「這完全不是好事」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 12:24:39
根據中央氣象局早上最新說明，以目前的路徑預估，暴風圈邊緣會與東北方陸地接近，但處於導引氣流不明顯又複雜環境，若未來北轉的角度再偏東一些，烟花的暴風圈就不一定會碰到陸地，整體來說，今日發陸警的機會並不高，明日則要視北轉的角度而定。
而消息曝光之後，在PTT被轉發引起熱議「什麼鬼，不是本來就會觸陸北台灣，怎麼又轉走啊，有防護罩是不是啊」、「每次都閃過是怎樣，好久沒颱風了」、「颱風假真的走入歷史？」、「這颱風明明就感覺會來了，怎突然又北轉」、「連颱風都嫌棄台灣」、「我上一個有印象的應該是梅姬了...這幾年颱風真的好少」、「2016秋天的梅姬，蠻有印象的，本以為這個會登陸」。
另外，也有不少網友認為「這是警訊吧，氣候變遷影響海洋對流啥的，颱風路線都很怪」、「真的不能不來....再不大量降雨，明年又要缺水了」、「今年一定至少要來一個颱風...梅雨季都快沒什麼下雨了，再下去今年冬天要先繼續限水...明年更慘」、「台灣缺水啊....我真的不想明年也有什麼供五停二」。（編輯：張嘉哲）