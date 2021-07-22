手機電池怎麼延長壽命？達人曝正解 「這電量」就要充電
隨著科技的發展，手機已經不再只是能拿來接聽電話功能的東西，可以文書處理、看影片甚至是打遊戲，不過也因為這些功能，導致手機耗電量增加不少，但你知道如何充電，才能防止自己的手機電池不會一下就陣亡嗎？3C達人Tim哥就教授如何延長電池壽命的方法，更透露手機應該在「20％電量」就要充電。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 12:51:55｜2021-07-22 12:57:50
Tim哥指出，現在的手機都是用鋰電池，鋰池都會有一定的循環，以iPhone為例，電池循環五百次就會開始耗損，那怎麼樣算循環一次？就是手機從充電0%到100%這樣算循環一次，那今天你從90％開始充電，充電到100％，就算10分之一次，以此類推。
至於到底何時應該充電？Tim哥提到，特別要注意的就是，要注意手機電池量不要低於20%才充電，看到手機電量在20％附近就可以給它充電；而充電也不一定要充電到100％，可以充電充到90％就好，這才是正確的使用方法，千萬不要每次都用到0％才開始充電，這樣是非常傷手機電池的。
另外許多人好奇「邊充電邊玩手機會不會傷電池？」Tim哥解釋，因為電池怕熱，而當你手機在充電時他會發熱，加上邊充邊用就會更熱，多多少少還是會影響到手機電池的壽命；而長時間的充電是否也會傷害電池？Tim哥則說，其實不會，現在很多智慧型手機在手機充滿電之後，裡面有內建晶片直接做切換，電力不會持續輸入電池。（編輯：張嘉哲）