上班第1天遭批評！她回家收訊息「不用來了」 原因扯翻
不少公司都會評估員工的能力、個性等面向，判斷員工是否能夠勝任工作及職位。不過，就有網友抱怨，她當初應徵時，沒有人告知不能穿裙子，甚至也沒說有試用期，結果第一天上班，就因穿裙子被批評，回家後還收到訊息「不用來了」，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 14:06:13
原PO在《爆廢公社公開版》表示，她當初應徵某直播平台時，並沒有告知不能穿裙子，也沒說有試用期，結果上班的第一天，卻聽到老闆娘跟資深員工在評論「穿裙子」這件事，讓她感到困惑，因為整個團隊都是女生，而她只是因為經期來，穿褲子會悶悶的，所以才會穿裙子。
然而，原PO回到家後，卻收到訊息「叫我不用來上班了」，感覺就像因穿裙子被辭退，但她認為自己沒有因為穿裙子，造成工作上任何的不便，也沒有拖累團隊，反而還將工作提早完成，「這種也叫公司？那種故意要說給我聽的，到底是什麼心態？」
原PO也貼出對話截圖，只見對方想到下個月才給薪水，直到她說「無緣無故辭退別人就是要立馬給薪水，也沒有標記有試用期，甚至連薪水都謊稱」，對方才願意匯款。面對這種情況，她也忍不住說「疫情嚴峻，只是要討個飯吃，有需要這樣欺負人？」
許多網友看完也紛紛回應，「傻眼，穿裙子怎麼了嗎」、「不檢舉太對不起自己了」、「被忽然辭退的感覺真的很差，不看工作能力看穿著」、「衣服怎麼穿當初應徵時應該要提到呀！因為裙子辭退真的有點誇張了」、「刷新我對公司的定義 」、「真心覺得裙子不是主因」、「這種理由任何人都不會接受」、「這種不待也罷」。（編輯：許智超）