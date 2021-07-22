23歲就存百萬！租屋妹曝「3大秘訣」 網狂讚：只能佩服
面對薪水不漲、萬物皆漲的現況，許多人的存款也越來越薄。不過就有一位女網友，才23歲就存出人生的「第一桶金」，她也分享背後的3個訣竅，讓不少網友大讚「真的開源又節流」！
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 18:15:11
原PO在論壇Dcard上發文貼出自己的戶頭數字，3個銀行帳戶中分別有76萬、30萬以及12萬，總和約118萬左右。她隨後也分享「我從5專開始開始打工，不用負擔家裡的其他費用，但我也需要自己繳學貸，所以從那時開始就有記帳的習慣」。
原PO也分享自己成功存出第一桶金的方式，分別為「記帳、帳戶管理法、被動存錢的方式」。她隨後解釋「記帳可以清楚知道自己的花費在哪、帳戶管理法則是領到薪水馬上轉移，由於轉移到的帳戶領錢很麻煩，順便減少自己想花錢的慾望；被動存錢的方式則是透過數位帳戶的高利活存，現在一天總利息也有個40元，當加減賺也不錯」。
另外原PO的日常生活也相當節儉「從讀書到工作都住在一個月$4400宿舍套房，省電、省水、省房租還有通勤費，應該是我的優勢」，在開源以及節流的各種方式下，終於在24歲錢存出百萬積蓄。
不少網友看完也紛紛回應，「超強，我24歲時超少錢的」、「會存錢真的好強」、「小弟快26了存款只有10萬」、「看完只有滿滿的respect，you know」、「看完後覺得房租真的影響很深」。（編輯：潘毅）