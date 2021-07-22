COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

23歲就存百萬！租屋妹曝「3大秘訣」　網狂讚：只能佩服

▲面對薪水不漲、萬物皆漲的現況，許多人的存款也越來越薄。不過就有一位女網友，才23歲就存出人生的「第一桶金」。（示意圖，非當事情境／取自 photoAC ）
▲面對薪水不漲、萬物皆漲的現況，許多人的存款也越來越薄。不過就有一位女網友，才23歲就存出人生的「第一桶金」。（示意圖，非當事情境／取自 photoAC ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 18:15:11

面對薪水不漲、萬物皆漲的現況，許多人的存款也越來越薄。不過就有一位女網友，才23歲就存出人生的「第一桶金」，她也分享背後的3個訣竅，讓不少網友大讚「真的開源又節流」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇Dcard上發文貼出自己的戶頭數字，3個銀行帳戶中分別有76萬、30萬以及12萬，總和約118萬左右。她隨後也分享「我從5專開始開始打工，不用負擔家裡的其他費用，但我也需要自己繳學貸，所以從那時開始就有記帳的習慣」。

▲23歲小資女分享儲蓄的秘訣。（圖／翻攝Dcard）
▲23歲小資女分享儲蓄的秘訣。（圖／翻攝Dcard）
原PO也分享自己成功存出第一桶金的方式，分別為「記帳、帳戶管理法、被動存錢的方式」。她隨後解釋「記帳可以清楚知道自己的花費在哪、帳戶管理法則是領到薪水馬上轉移，由於轉移到的帳戶領錢很麻煩，順便減少自己想花錢的慾望；被動存錢的方式則是透過數位帳戶的高利活存，現在一天總利息也有個40元，當加減賺也不錯」。

另外原PO的日常生活也相當節儉「從讀書到工作都住在一個月$4400宿舍套房，省電、省水、省房租還有通勤費，應該是我的優勢」，在開源以及節流的各種方式下，終於在24歲錢存出百萬積蓄。

不少網友看完也紛紛回應，「超強，我24歲時超少錢的」、「會存錢真的好強」、「小弟快26了存款只有10萬」、「看完只有滿滿的respect，you know」、「看完後覺得房租真的影響很深」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
73.13%26.87%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.85%83.15%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.89%19.11%
2021-07-20-2021-07-22
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀