洗澡不該帶手機進浴室？用戶揭「1因素」反對了：很危險

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這樣的說法就讓原PO有些疑惑，特地發文詢問「想問問大家會介意洗澡時產生的水氣影響到手機嗎？還是只有我這樣啊」，而該篇討論串也引發不少網友討論，不少有著類似習慣的民眾也紛紛留言指出「完全不會想把手機帶進去洗澡」、「不會把手機帶進去洗澡，但是大便會」、「上一支哀鳳都會帶進廁所洗澡，後來拆機發現裡面有水痕」、「會啊，我們家浴室乾濕分離，我也是不會把手機帶進去，但有次跟另外三個同學出去玩，他們洗澡都帶手機進去，浴室還不是乾濕分離，才知道這是常態…」。
不過也有過來人表示隨著手機功能愈來愈發達，除了能追劇、放歌等娛樂外，也擔心會有重要訊息或來電，卻因為沒放在身邊而錯過，「手機離身是很危險的事...太多重要信息存在裡面」、「洗澡的時候會把手機帶進去聽歌或聽Podcast」、「我都一邊洗澡一邊看影片 因為兩次洗髮+護髮+洗澡 至少要搞半小時」、「喜歡邊泡澡邊滑手機」。
事實上，國內外就曾發生過數次有民眾帶著手機進浴室泡澡，在充電過程中因一時不慎手滑，導致觸電身亡的事件，另外手機維修業者也指出長期將手機置於潮濕處如浴室，會導致水蒸氣跑進手機內部，可能造成短路燒焦或氧化的情況，建議民眾保持乾燥狀態下使用。（編輯：楊智傑）