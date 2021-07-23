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房市／六都土地交易規模　五年成長185%

▲統計實價登錄，六都2020年總交易金額8,426億元，較2016成長185%。（圖／NOWnews資料照片）
▲統計實價登錄，六都2020年總交易金額8,426億元，較2016成長185%。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-23 12:00:00

資金與企業回流潮迎來龐大土地商機，強烈需求帶動建商、科技產業、及壽險業在土地市場積極購地開發。統計實價登錄已揭露資訊，六都的各類土地交易總規模近五年逐年增加，2020年總交易金額來到8,426億元，較2016年的2,957億元成長185%，也為有實價登錄以來的新高；值得關注的是，台中市及桃園市已連續3年土地交易規模都超過1,000億元，桃園在2020年為六都中土地交易規模最高縣市，台中則為六都中近五年累計土地交易規模最高縣市。

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信義全球資產公司總經理柯宏安分析，在重大建設成熟，交通建設逐步到位，又搭上一波台商回流下，住宅與工業的剛性需求都帶動土地交易，讓六都在2020年的土地交易規模分別都達五年內最高點。細看各都市土地交易變化，台北市在市中心可開發土地稀少下，主要交易區域在市中心外圍，除了兵家必爭的內湖區外，南港有工業地變更開發、以及北投士林則有新興區，都已成為交易熱區，像2020年北市土地交易規模為666億元，其中富邦人壽投資南港土地就佔42%。新北市部分，則受三環六線帶動人口移動，牽動了建商購地策略，近五年交易規模穩定成長，以新莊為交易規模最大，開發商除了積極開發住宅外，也有許多企業購地興建總部，另外新店、林口、三重因有許多新興重劃區，也是交易熱區。

桃園市除了工業土地需求外，隨著機捷通車串連起北北桃生活圈，人口外移帶來的居住需求也讓土地交易明顯增加，從2018年開始突破1,000億元，2020年更來到2,357億元，為六都最高，較2016年成長277%，近五年以中壢區交易規模最大，主要受惠於桃園高鐵特定區熱度，吸引包括國泰人壽、興富發、宏普、亞昕、皇普等建商進場，而在桃園區、龜山區的指標性重劃區也可觀察到建商以高價搶地的實力不斷浮現，成為近年重要布局戰場。

台中市則因有許多技術領先的產業鏈布局、加上近年早期外移產業逐步回流、以及大型企業看好消費力跨區布局下，強勁剛性需求使其已成為近年一線建商卡位重點，2020年土地交易規模突破2,000億大關，來到2,241億元，較2016年613億成長266%，累計自2016年至目前已揭露交易規模達7,196億更為六都中最高。交易熱區則以西屯區最多，該區交易金額從2016年76億元一路飆升至2020年的699億元，成長幅度驚人，更有不少北部建商南下與在地建商競爭商機，其中像興富發從2016年來已在七期重劃區投資277億元。至於南台灣部分，科技大廠南移進駐帶動產業發展，持續帶動台南及高雄土地熱度，其中台南市近五年工業土地交易規模已佔其所有土地交易規模近25%，一直有穩定的工業地交易需求，而近二年非工業土地在就業人口帶來的居住商機下也明顯增溫。

總經理柯宏安表示，今年雖受到房地合一稅2.0及台灣疫情爆發，造成短期市場停滯，但在疫情逐漸降溫穩定以及產業進出口動能仍強勁帶動下，預估今年下半年土地市場仍樂觀。

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