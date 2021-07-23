房市／六都土地交易規模　五年成長185%

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桃園市除了工業土地需求外，隨著機捷通車串連起北北桃生活圈，人口外移帶來的居住需求也讓土地交易明顯增加，從2018年開始突破1,000億元，2020年更來到2,357億元，為六都最高，較2016年成長277%，近五年以中壢區交易規模最大，主要受惠於桃園高鐵特定區熱度，吸引包括國泰人壽、興富發、宏普、亞昕、皇普等建商進場，而在桃園區、龜山區的指標性重劃區也可觀察到建商以高價搶地的實力不斷浮現，成為近年重要布局戰場。
台中市則因有許多技術領先的產業鏈布局、加上近年早期外移產業逐步回流、以及大型企業看好消費力跨區布局下，強勁剛性需求使其已成為近年一線建商卡位重點，2020年土地交易規模突破2,000億大關，來到2,241億元，較2016年613億成長266%，累計自2016年至目前已揭露交易規模達7,196億更為六都中最高。交易熱區則以西屯區最多，該區交易金額從2016年76億元一路飆升至2020年的699億元，成長幅度驚人，更有不少北部建商南下與在地建商競爭商機，其中像興富發從2016年來已在七期重劃區投資277億元。至於南台灣部分，科技大廠南移進駐帶動產業發展，持續帶動台南及高雄土地熱度，其中台南市近五年工業土地交易規模已佔其所有土地交易規模近25%，一直有穩定的工業地交易需求，而近二年非工業土地在就業人口帶來的居住商機下也明顯增溫。
總經理柯宏安表示，今年雖受到房地合一稅2.0及台灣疫情爆發，造成短期市場停滯，但在疫情逐漸降溫穩定以及產業進出口動能仍強勁帶動下，預估今年下半年土地市場仍樂觀。