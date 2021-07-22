診所「逆時中」打疫苗收掛號費　下場是遭停配發疫苗

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衛生局補充，依中央指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種的服務，不收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵；新北市也立即通知各診所不收掛號費，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7月21日起暫停提供疫苗。
醫師張博揚在臉書PO指出，本診所從第一針開始就有收掛號費，底氣何在？就是有正式的合約書，有金額、有官印，心安理得，沒有所謂兩邊拿錢這檔事；如果一邊收錢一邊拿補貼，或是報健保早就大爆炸了好嗎！這份合約書就是每年的公費流感疫苗合約書修改一下，每年的流感疫苗就是這樣子收費。
張博揚說，陳時中說的40億是原本一針100的預算，哪有那麼多預算去補掛號費？7月21日結果揭曉，陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），除非打的量很多，才有獎勵；另「本診所因合約內容與官方無法形成共識，即日起被片面停止配發疫苗（尚未解約狀態），有預約朋友請速與新北衛生單位聯繫。」
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