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診所「逆時中」打疫苗收掛號費　下場是遭停配發疫苗

▲新北市政府衛生局長陳潤秋今（22）日回應，指揮中心是不同意向民眾收取掛號費，將會持續與診所溝通。（圖／翻攝我的新北市臉書）
▲新北市政府衛生局長陳潤秋今（22）日回應，指揮中心是不同意向民眾收取掛號費，將會持續與診所溝通。（圖／翻攝我的新北市臉書）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-22 18:46:05

新北市共有262間的合約診所配合免費施打疫苗，但卻傳出板橋有診所基於成本的考量，要收200元的掛號費，引發熱議；新北市政府衛生局長陳潤秋今（22）日回應，指揮中心是不同意向民眾收取掛號費，將會持續與診所溝通。

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針對有診所向施打新冠肺炎疫苗的民眾，收取200元的掛號費；陳潤秋今日在新北防疫應變會議上表示，為了鼓勵民眾施打疫苗，指揮中心是不同意向民眾收取掛號費，另外以行政費用予以補助，指揮中心在今日的記者會也提到，行政費用將由40元調升至100元，施打逾500人次可領15000元以上獎勵費。

衛生局補充，依中央指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種的服務，不收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵；新北市也立即通知各診所不收掛號費，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7月21日起暫停提供疫苗。

醫師張博揚在臉書PO指出，本診所從第一針開始就有收掛號費，底氣何在？就是有正式的合約書，有金額、有官印，心安理得，沒有所謂兩邊拿錢這檔事；如果一邊收錢一邊拿補貼，或是報健保早就大爆炸了好嗎！這份合約書就是每年的公費流感疫苗合約書修改一下，每年的流感疫苗就是這樣子收費。

▲醫師張博揚在臉書PO指出，「本診所因合約內容與官方無法形成共識，即日起被片面停止配發疫苗（尚未解約狀態），有預約朋友請速與新北衛生單位聯繫。」（圖／擷取張博揚小兒科診所臉書）
▲醫師張博揚在臉書PO指出，「本診所因合約內容與官方無法形成共識，即日起被片面停止配發疫苗（尚未解約狀態），有預約朋友請速與新北衛生單位聯繫。」（圖／擷取張博揚小兒科診所臉書）
 

張博揚說，陳時中說的40億是原本一針100的預算，哪有那麼多預算去補掛號費？7月21日結果揭曉，陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），除非打的量很多，才有獎勵；另「本診所因合約內容與官方無法形成共識，即日起被片面停止配發疫苗（尚未解約狀態），有預約朋友請速與新北衛生單位聯繫。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

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