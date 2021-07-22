社區大樓沒管理員！女撿便宜買入手 見「1現象」超後悔
在擁擠的都會區中，社區大樓已是相當普遍的居住型態。就有位女屋主近期購買了價格實惠的大樓，唯一缺點就是「沒有管理員」，但剛入住不久就時「常有東西不見」，讓她相當無奈。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 19:38:48
原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》中發文提到，「如果電梯大樓沒管理員，東西常不見怎辦？一開始買想說沒管理員沒差而且社區有資源回收價位便宜…管理費也低反正長時間我都呆在公司，結果一開始是外面鞋子不見，後來是公共區域的腳踏車」。
原PO最後也將東西全擺放至家中，但又遇到近期疫情，開始忍不住擔憂「景氣不好鄰居都遭小偷怎辦？我自己是無貴重物品，但覺得這樣居住環境有點危險。而且有監視器，但好像主機壞了，好多台監視器也都沒作用，請問該怎麼辦？」
貼文曝光後立刻有不少網友提出自保的方法「在家擺網路監視器自保，有動靜就透過手機app通知你」、「門鈴監視器，可錄影下載，門口有動靜，就會啟動錄影功能，便宜好用」、「在門口放男人的拖鞋，越大越好，門上可以去軍警店買些標誌或徽章來貼，有嚇阻效用」、「自己裝監視器，肯定會有差的」。（編輯：潘毅）