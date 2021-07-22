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男錄取遭反悔！老闆冷吐「超神理由」　網全氣昏：格調低

▲有一位工程師遭公司錄取後反悔，老闆給出的原因竟是「媽祖說不適合」，超誇張的經歷也引發網友議論。（圖／翻攝pexels）
▲有一位工程師遭公司錄取後反悔，老闆給出的原因竟是「媽祖說不適合」，超誇張的經歷也引發網友議論。（圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 20:21:04

多數人進入社會後遭遇「找工作」這一難題，因此成功被錄取後，都會相當開心。不過卻有一位工程師遭公司錄取後反悔，老闆給出的原因竟是「媽祖說不適合」，超誇張的經歷也引發網友議論。

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原PO在論壇Dcard上貼出Line對話截圖，並提到「男友是工程師，7月中參加面試，過程相當順利，薪資、福利等細節都談妥，人事部也通知7月底到新公司報到；怎料報到日前一週，人事部卻寄Email通知「很抱歉，因詢問『老師』，最後決定不予錄取」。

▲原PO分享男友找工作的誇張經歷。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO分享男友找工作的誇張經歷。（圖／翻攝Dcard）
男子立刻嚇得打電話到公司，沒想到沒人接聽，只好再度傳訊向老闆提問：「不好意思，原本談定月底進公司報到，請問是什麼原因未能錄取」，老闆則淡淡回應：「不好意思，因為忘了請示媽祖，後來趕緊去問，祂說人可以但比較不適合我們」。這讓男子聽完好沮喪，更讓身為女友的原PO氣憤：「好誇張！有人有錄取後，又被反悔的經驗嗎？」

不少網友看無誇張遭遇後也紛紛回應「第一次聽到這種事，太扯了」、「這從老闆那邊說出來真的讓人傻眼，格調真的很低，可想而知這間公司也不會好到哪」、「還真厲害，推給神明當藉口」、「這種公司其實不去也罷，進去後才發現更可怕」、「第一個被神明開除的人類」。（編輯：潘毅

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