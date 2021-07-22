男子遭刀刺傷！紐約警拿「洋芋片包裝」救命　醫狂讚機智

美國紐約7日發生一起街頭持刀傷人事件，警方接獲報案到場發現一名29歲男子遭刺傷後血流不止，由於急救醫護人員尚未到場，員警急中生智要周圍民眾找來「一包洋芋片」與膠帶，並藉此緊急施壓止血等到救護車抵達，而男子送往醫院後就連接手救治醫師也稱讚員警當下的處理，更稱幸虧員警的機智處理才能保下男子的生命。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據外媒《每日郵報》指出，這名紐約員警羅納德甘迺迪（Ronald Kennedy）接獲報案後前往現場，發現一名男子胸口受嚴重刀傷，身上白衣也遭染紅，儘管意識清楚但恐怕等不及醫護人員到場，簡單檢視傷況後甘迺迪立刻要求周圍群眾替他找來膠帶和普通的洋芋片「快幫我找一個洋芋片袋子！」。

▲員警要求周圍民眾替他找來一袋洋芋片與膠帶。（圖／翻攝自Twitter）

在路人的合作下，甘迺迪將受傷男子攙扶躺臥在路邊，並將洋芋片全數倒在一旁，利用包裝袋與膠帶替他止血，並不斷安撫男子要他保持意識清醒，直到救護車抵達後便連忙將傷患送往當地的醫院進行急診救治，所幸在醫護人員重新處理傷口後，男子也成功保住性命。

▲員警將洋芋片倒掉後攤平包裝並利用膠帶固定（圖／翻攝自Twitter）

事後媒體訪問了醫院內負責處理該名傷患的醫師，對方也稱讚甘迺迪當下的機警反應，並稱幸虧有他及時施壓止血，才能將傷者的性命保下來，而員警本人事後受訪僅簡單表示自己「竭盡所能了」，而整起救治過程也被甘迺迪胸口的警用跟拍器

記錄下來

，驚險畫面曝光後也讓不少網友大讚該名員警的冷靜與機智。（編輯：楊智傑）