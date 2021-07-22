天氣熱炸又怕電費暴漲！達人曝「降溫神物」：還幫忙省電
夏天到來，高溫悶熱的天氣更加有感，不少人也拿起遙控器把冷氣、風扇全打開，但又擔心電費單據一來會後悔。其實過去就有裝修達人分享，只要加裝「降溫神物」，不但不需用店，更可以有效降低室內溫度，讓冷氣不用瘋狂運轉，幫助省電。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 23:33:45
裝修達人「姥姥，一桌四椅」過去曾在臉書上分享消暑秘訣，她表明自己不愛吹冷氣，但家中夏天陽光超大，陽光的熱會透過玻璃窗直接進屋，因此想到做隔熱，但由於住在大樓，「像外遮陽等要改變建築外觀的，行不通；第二，很懶又沒錢，要動太大工程的，也不想」。最後，得綠建築獎的郭英釗建築師幫她想到了辦法，「把窗簾掛在窗外就好了」。
要讓房子降溫，就要讓陽光「不要照到窗戶」，郭建築師建議，「把窗簾掛窗外，比掛窗內好」，因為窗簾掛在窗內，陽光還是先照到了窗戶玻璃，熱輻射就會散逸到家裡；但若把窗簾掛在窗外，陽光是先照到簾子，先擋掉部分的熱能，再透過玻璃的熱能減，屋裡自然就可涼爽不少。
最後姥姥決定採用此方案，但因為是掛在戶外，「布的窗簾會有發霉的疑慮，所以改用較不怕日曬雨淋的「竹簾」，懸掛在陽台後，簾與窗之間多了空間，隔熱效果更好。最後她也貼出電費單，在執行竹簾隔熱的方式後，「家中電費比去年同期省電38%」。（編輯：潘毅）