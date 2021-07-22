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「湯麵vs乾麵加湯」怎麼選？老饕一面倒選它：味道差很多

▲乾麵、湯麵是台灣人熟知的平民美食，但要吃得飽又不想捨棄香味「湯麵或乾麵加湯」該如何挑選？討論串底下更是釣出了老饕的答案一面倒。（示意圖／取自unsplash）
▲乾麵、湯麵是台灣人熟知的平民美食，但要吃得飽又不想捨棄香味「湯麵或乾麵加湯」該如何挑選？討論串底下更是釣出了老饕的答案一面倒。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 23:45:53

乾麵、湯麵是許多人經常吃的平民美食之一，看似簡單卻是經典長青的不敗小吃。不過因為疫情許多小吃店或餐飲業者都開始轉戰「外帶」生意，而也網友就好奇表示自己以前總會購買較有份量的湯麵，但最近卻習慣點「乾麵加湯」麵不只更有味道也同樣滿足，這就讓他好奇提問「喜歡湯麵還是乾麵跟湯」引發熱議，釣出許多老饕爭辯。

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這名網友在PTT的WomenTalk版上解釋自己以前總覺得點湯麵比較划算，「有湯又有麵，吃得蠻飽的，但是當比較有經濟能力的時候，發現我開始喜歡乾麵加湯了，因為麵的味道比較夠，又可以喝到湯，雖然比湯麵多花到錢，但就是吃得夠滿足」，並向網友提問會喜歡湯麵還是湯加乾麵。

▲不少外送員一看到湯麵訂單就十分頭疼。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一般麵攤的湯麵口味平淡，除非點選特別的湯頭才會有不一樣的口感滋味。（示意圖／翻攝Pixabay）
討論串底下立刻掀起不少老饕爭相回應，其中許多人更一面倒的狂推湯加乾麵的選擇，因為某些店家湯麵容易沖淡麵本身的味道，「湯麵沒什麼味道 吃到最後都不知道在吃啥」、「乾麵，湯麵喜歡拉麵那種的」、「當然是乾麵加湯，湯麵的肉燥味道都變淡了」、「乾麵，不愛吃東西又配湯湯水水的」、「湯麵這種東西是點來讓你配小菜的，財富自由的人都是點個陽春麵，小菜切200」。

至於不少人認為的「湯會讓味道變淡」，日前就有名麵店老闆利用超狂「乾濕分離術」在外帶的塑膠袋子的中間綁了個橡皮筋做隔離，成功讓客人能將湯與麵分開包裝外帶，甚至有老饕也狂推這項貼心細節直言「麵的下層有肉燥及油蔥，吃的時候需打開下層橡皮筋讓熱湯往下沖，這樣才會併發出香氣，麵才會更加入味好吃」。（編輯：楊智傑）

▲日前就有網友在網路上分享一位麵店老闆做外帶湯麵的超狂「乾濕分離術」。（圖／翻攝自Thannisorn
▲日前就有網友在網路上分享一位麵店老闆做外帶湯麵的超狂「乾濕分離術」。（圖／翻攝自Thannisorn Khamsai臉書）
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