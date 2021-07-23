好市多服飾區見「一物」她納悶！全場崩潰認了：我常這樣
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；不過，近日一名女網友在臉書社團提到，她逛好市多賣場時，發現服飾區遺落一支手機，感到困惑不已，怎料一票過來人看完秒懂原因，忍不住笑認「我也常這樣！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-23 08:53:22｜2021-07-23 08:53:27
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，她逛好市多台中南屯店賣場時，發現服飾區的衣服堆上，竟有一支iPhone手機，她緊張地問「誰的手機遺失在賣場了？」並立刻告知現場工作人員。畫面中可見，服飾區中堆滿一疊疊的休閒T-shirt，上方卻出現一支白色的iPhone手機，疑似被民眾逛賣場時遺落了。
畫面曝光，隨即引發熱烈討論，網友紛紛回應「只是想換手機有那麼難？」「我就真的搞不懂，為什麼很多人逛賣場的時候，手機都拿在手上！」「買衣服送手機」、「還好我沒事不會拿出來」、「好扯，跟我一樣手機還一樣殼，還好我正拿著我的手機滑手機」、「我還撿過信用卡」。
不過，畫面也意外掀起許多網友共鳴，笑稱「我也常這樣！」「看來買衣服買得太開心了」、「感覺是選褲子選到手機放在旁邊忘了」、「穿著穿著就留下來了」、「常看到有人挑衣服時，就把手機往上一放」、「你不是第一個，也不會是最後一個」。（編輯：賴詠璿）