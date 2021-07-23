COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

好市多服飾區見「一物」她納悶！全場崩潰認了：我常這樣

▲原PO逛好市多賣場時，發現服飾區遺落一支手機，一票過來人看完秒懂。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲原PO逛好市多賣場時，發現服飾區遺落一支手機，一票過來人看完秒懂。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 08:53:22｜2021-07-23 08:53:27

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；不過，近日一名女網友在臉書社團提到，她逛好市多賣場時，發現服飾區遺落一支手機，感到困惑不已，怎料一票過來人看完秒懂原因，忍不住笑認「我也常這樣！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，她逛好市多台中南屯店賣場時，發現服飾區的衣服堆上，竟有一支iPhone手機，她緊張地問「誰的手機遺失在賣場了？」並立刻告知現場工作人員。畫面中可見，服飾區中堆滿一疊疊的休閒T-shirt，上方卻出現一支白色的iPhone手機，疑似被民眾逛賣場時遺落了。

▲原PO逛好市多賣場時，發現服飾區遺落一支手機，一票過來人看完秒懂。（圖／翻攝自臉書《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲原PO逛好市多賣場時，發現服飾區遺落一支手機，一票過來人看完秒懂。（圖／翻攝自臉書《Costco好市多商品經驗老實說》）
畫面曝光，隨即引發熱烈討論，網友紛紛回應「只是想換手機有那麼難？」「我就真的搞不懂，為什麼很多人逛賣場的時候，手機都拿在手上！」「買衣服送手機」、「還好我沒事不會拿出來」、「好扯，跟我一樣手機還一樣殼，還好我正拿著我的手機滑手機」、「我還撿過信用卡」。

不過，畫面也意外掀起許多網友共鳴，笑稱「我也常這樣！」「看來買衣服買得太開心了」、「感覺是選褲子選到手機放在旁邊忘了」、「穿著穿著就留下來了」、「常看到有人挑衣服時，就把手機往上一放」、「你不是第一個，也不會是最後一個」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
74.71%25.29%
2021-07-21-2021-07-24
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀