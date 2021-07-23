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孝順男爽赴台積電面試！誠實「答1題」慘被打槍：不行嗎

▲有網友指出，自己朋友十分孝順，但近期到台積電面試時，卻意外因此沒被錄取，讓友人疑惑直喊「到底要怎麼回呢？展現孝道不行嗎」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友指出，自己朋友十分孝順，但近期到台積電面試時，卻意外因此沒被錄取，讓友人疑惑直喊「到底要怎麼回呢？展現孝道不行嗎」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 11:29:57

不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有一名網友指出，友人十分孝順，先前因父母身體狀況不佳，甚至選擇留職停薪一年，但近期朋友到台積電面試時，卻意外因此沒被錄取，讓朋友疑惑直喊「到底要怎麼回呢？展現孝道不行嗎」。

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原PO於PTT上發文，表示友人先前在其他家公司上班4、5年左右，但因父母身體狀況不佳，須在家照顧父母，所以選擇留職停薪一年，「之後父母狀況比較好，可以自行去醫院回診，朋友想說換跑道到台積電面試」。

本來面試過程相當順利，但當聊到為何留職停薪的話題時，友人就誠實解釋，當下面試官又詢問「如果父母狀況又不好復發呢？」友人便不假思索回答「還是會請假照顧父母」，結果面試沒被錄取，讓友人納悶詢問「到底要怎麼回呢？展現孝道不行嗎」。

▲網友分享朋友到台積電面試的過程。（圖／翻攝PTT）
▲網友分享朋友到台積電面試的過程。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少網友搖頭直呼，「沒有不行，換做你是面試官，你會錄取他？」、「展現孝道沒人說不行，但為啥要跟面試官展現？」、「還是需要說明自己能夠再不拖累公司的情況下照顧父母」、「隱惡揚善，不要說會扣分的事情，而且都是假設」、「很誠實給推，但主管不喜歡潛在頻繁請假的員工」、「連面試都不會掰，不會上也是活該」。

但仍有鄉民提出不同看法，「誠實回答就好啊！公司有缺短期人才就會收，用騙的到時候又離職是在浪費大家時間嗎」、「不錄取的原因只因為你不是強者」、「沒錄取應該跟這題沒關係」；甚至有網友認為該問題不恰當，「問私事真的滿無聊的，騙進去到時還是一樣會請假離職」、「我面試從來不問私事說，專業題就要問一下午累死，誰管你家裡怎樣」、「面試官問我這種問題我一定嗆回去」。

不過，也有人分享答題時的解決辦法，直言「問題在你朋友身上，他當然要提出一個解決方案讓面試官可以接受啊！例如：只有幾天的情況是用請假的，時間長的話就會請看護來照顧」、「自認有一點年紀了，工作已經沒辦法像年輕時候隨心所慾，如果能進到貴公司，相信這裡的待遇一定足以負擔看護費用，有專業的照護人員，我也能安心的工作。供參考」。（編輯：陳雅雲）

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