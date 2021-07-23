COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

路過跳台驚見貓咪饋單手瞪視　媽：誰家主子這麼囂張？

▲網友陳小姐家的貓咪在跳台上饋單手盯著奴才！（影／網友陳小靜授權提供）
▲網友陳小姐家的貓咪在跳台上饋單手盯著奴才！（影／網友陳小靜授權提供）

文/寵毛網

2021-07-23 20:00:00

這是想要來輸贏嗎？住在高雄市的網友陳小靜養了一隻11個月大的公貓「貝果」，這天她路過貓跳台發現牠窩在太空艙裡耍廢，但是卻一隻手饋在跳板上，還以一種奇妙的鄙視眼神看著她，讓她忍不住感嘆：「誰家主子也這麼囂張？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳小姐在今年元旦領養了一隻公貓「貝果」。（影／網友陳小靜授權提供）
▲陳小姐在今年元旦領養了一隻公貓「貝果」。（影／網友陳小靜授權提供）
陳小姐受訪時表示，貝果是她在動物醫院領養的貓咪，過去自己與朋友曾經領養了一對幼貓兄弟，由於兩人都是新手，剛好動物醫院的某一位工作人員願意幫忙照顧，沒想到一週後發現兩隻貓咪都得到貓瘟，陳小姐的小橘貓不幸沒有挺過。一年後她看見該名工作人員在網路上發文送養一隻公貓「貝果」，又興起她養貓的念頭，於是在今年1月1號當天就將貝果帶回家，目前也已經養了7個多月。

▲貝果個性親人，喜歡找人求關注，收編第二天就跑去睡在陳小姐的枕頭旁邊！（影／網友陳小靜授權提供）
▲貝果個性親人，喜歡找人求關注，收編第二天就跑去睡在陳小姐的枕頭旁邊！（影／網友陳小靜授權提供）
▲平時貝果的睡姿千奇百怪。（影／網友陳小靜授權提供）
▲平時貝果的睡姿千奇百怪。（影／網友陳小靜授權提供）
貝果是一隻個性很好又聰明的貓咪，被領養的第二天晚上就在陳小姐的臉旁邊「陪睡」，如果做錯事被罵5分鐘後會裝「失憶」跑來撒嬌，發現陳小姐滑手機，會主動過來把手機撞掉討摸摸，還會在奴才梳毛時「自動翻面」喬姿勢，更愛每天早上像個鬧鐘一樣開門叫她起床！

▲貝果最喜歡窩在跳台上的太空艙「思考貓生」。（影／網友陳小靜授權提供）
▲貝果最喜歡窩在跳台上的太空艙「思考貓生」。（影／網友陳小靜授權提供）
▲這天陳小姐經過跳台前，看見牠竟然饋單手瞪著自己……（影／網友陳小靜授權提供）
▲這天陳小姐經過跳台前，看見牠竟然饋單手瞪著自己……（影／網友陳小靜授權提供）
▲貝果：啥款？有意見逆？（影／網友陳小靜授權提供）
▲貝果：啥款？有意見逆？（影／網友陳小靜授權提供）
陳小姐養了貝果之後，經常為主子添購各種用品，貝果特別喜歡窩在貓跳台上的太空艙裡，陳小姐也習慣在睡前摸摸牠跟牠說話。不過這天她看見貝果以一種泡澡的姿勢坐在太空艙裡，單手饋在跳板上、以奇怪的眼神回瞪她，彷彿在說：「安怎？有事逆？」讓她忍不住感嘆：「誰家主子也這麼囂張？」而網友看了都紛紛笑說：「感覺需要遞上雪茄（誤）」、「妳倒不如問誰家主子不囂張XD」、「喵：啥款？」、「突然很想叫一聲大哥」、「這姿勢太嗆了，帥到沒話說！」。（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
31.58%68.42%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.33%16.67%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
77.14%22.86%
2021-07-21-2021-07-24
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀