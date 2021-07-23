尊重中央降級？侯友宜語帶保留：針對雙北特性適度調整
行政院長蘇貞昌今（23）日召開行政院擴大防疫會議，拍板27日起調降為二級警戒，但部分鬆綁的指引內容跟地方有衝突；新北市長侯友宜認為，中央的指引還沒有正式公布，但新北的開放原則很清楚，先從戶外、到室內，而脫口罩的行為擺最後。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-23 12:01:19
侯友宜表示，中央的指引還沒有正式公布，新北會給予中央適當的尊重，但會針對雙北地區的特性做適度的調整，尤其新北算是疫情的重災區，在降級的過程中，一定以階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到警戒二級，完全到位；每個開放過程中「易放難收」，一定要有順序、有步驟的逐漸開放。
侯友宜強調，新北的開放原則很清楚，先從戶外、到室內，而脫口罩的行為擺最後，尤其有打疫苗、有保護期的行業及有必要性的可先解封，沒有這個必要性的行業，一定先從戶外，然後室內在可落實人潮管控，脫口罩的行為則作為最後的解封；至於脫下口罩要飲食的部分，一定是擺在比較後面。
侯友宜指出，新北除會嚴格的落實防疫外，最重要的是，會按照先從戶外、到室內，而脫口罩行為擺最後的順序，同時針對疫情及疫苗的覆蓋率，做好滾動式、階梯式的一個執行方式。
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