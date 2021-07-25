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影／到底該不該借朋友錢？他曝「這些人」要果斷拒絕

▲朋友跟自己借錢時，到底要不要同意呢？（圖／武敬凱Jing Wu 授權）
▲朋友跟自己借錢時，到底要不要同意呢？（圖／武敬凱Jing Wu 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-25 10:00:00

俗話說，朋友之間「談錢傷感情」，意味著再純粹的交往關係，只要扯到金錢利益，就會讓這段情誼變質，然而朋友之間最常產生的財務糾紛，多半建立在「借錢」之上，Youtube頻道「武敬凱 Jing Wu 」這次就跟大家分享了自己對借錢的觀點，更以自己的親身經歷告訴大家，建議不要借錢給朋友。

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▲武敬凱以破窗理論為例，強調借錢給朋友會發生什麼事。（圖／武敬凱Jing
▲武敬凱以破窗理論為例，強調借錢給朋友會發生什麼事。（圖／武敬凱Jing Wu 授權）
影片開始，武敬凱就以「破窗理論」作為例子，告訴大家每一個當小偷的人，都會對疏於管理的單位產生興趣，進而勇敢地闖入試試運氣；同樣的道理，只要破了一次借錢的窗戶，不只是借錢的人，甚至連周遭其他朋友也會知曉：「你是一個好借錢的人」，自此也就無法修補這扇窗戶，衍生無數問題。

▲「很久沒聯絡的人」和「沈迷賭博的人」千萬別借。（圖／武敬凱Jing
▲「很久沒聯絡的人」和「沈迷賭博的人」千萬別借。（圖／武敬凱Jing Wu 授權）
 

武敬凱也提到，自己有兩種朋友要借錢，他是打死也不會同意，第一種是「很久沒聯絡的人」，因為這種人平常並沒有在維繫感情，一開口就要借錢，信任度、感覺上都會很差，另一種就是「沈迷賭博的人」，一般來說會賭博之人都會陷入無限循環，且有極大可能是因為銀行還款記錄不良才來找自己，為了朋友也為了這筆錢，不借才是上上策。

不過在影片最後，他也表示，有一種人不管是「很久沒聯絡」還是「沈迷賭博」，他都會心甘情願地把錢借出去，那就是過去對他有恩情的人，因為受人滴水之恩，應當湧泉以報。武敬凱認為這是一種義務，人還是要懂得感恩惜福。（文字編輯：沈傳恩）

▲但若是對自己有恩情的人來借，不管怎樣都該報答。（圖／武敬凱Jing
▲但若是對自己有恩情的人來借，不管怎樣都該報答。（圖／武敬凱Jing Wu 授權）
 

▶ 感謝授權：武敬凱Jing Wu 
原始影片：https://youtu.be/zuUONVUuE8I

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