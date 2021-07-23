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送喜餅被嗆「餅有先檢查嗎」？她爆氣回1句　眾讚長知識

▲有位女網友透露自己弟弟結婚分送友人喜餅，結果有人拿到餅後卻質疑「有先檢查一下嗎？」讓她好傻眼。（示意圖，非當事餅／取自pixabay）
▲有位女網友透露自己弟弟結婚分送友人喜餅，結果有人拿到餅後卻質疑「有先檢查一下嗎？」讓她好傻眼。（示意圖，非當事餅／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 12:39:57

一般民眾結婚時除了發喜帖通知親朋好友外，女方也會分送喜餅給親朋好友，藉以分享喜訊。餅的本身其實不是重點，主要還是在於那份心意。不過就有位女網友不滿抱怨，自己弟弟結婚後發送喜餅，有位友人收到餅卻質疑「拿到餅時有先檢查一下嗎？」讓女網友爆氣怒嗆「1句」，笑翻的網友不禁高呼「長知識了！」

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，抱怨自己弟弟在送喜餅時遭質疑「你拿到餅時有先檢查一下嗎？」害得兩位新人很緊張，頻頻詢問「要不要跟大家解釋一下」，但原PO則是爆氣怒嗆「要檢查什麼，你要不要先檢查一下自己的腦！」

▲原PO弟弟的喜餅遭到質疑，讓她好傻眼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO弟弟的喜餅遭到質疑，讓她好傻眼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
接著原PO分享弟弟喜餅的照片，並解釋說「餅皮因為沒有防腐劑，裡面有脫氧劑會吸附空氣，所以皮會被吸分離，這很難懂嗎？」感嘆因為疫情不能辦婚宴不能宴客，新人本來就有點悶了還要被人家這麼說，原PO最後更直言「滾開！起開！不要來影響我們的心情」。

網友也紛紛在底下留言回覆說，「油皮餅本來就會這樣啊～少見多怪」、「裡面有脫氧劑會吸附空氣，所以皮會被吸分離...我還真不懂！長知識了」、「皮會分開不是常態嗎？最愛這種，然後我都先吃皮」、「有些人總是學不會美好時刻只需要讚美的道理」。另外也有實際在餅店擔任員工的網友指出，「不管有沒有脫氧劑，這種皮本來就很會黏包裝。也很會破」。（編輯：倪浩軒）

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