「清零難」二級恐成常態？陳時中：未來怎樣不敢預測

中央流行疫情指揮中心今(23)日宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，不過，由於今日本土確診仍增加了23例，外界也關心在「清零」困難之下，二級警戒是否成為生活常態？對此，指揮中心指揮官陳時中表示，當初升三級時大家也說回不去了，但在大家努力之下還是有進步，「未來怎樣我們不敢預測，只能說大家努力去做。」
記者顏真真/台北報導
2021-07-23 16:08:09｜2021-07-23 16:22:47
陳時中說明，考量國內疫情及參酌其他國家之防疫調整經驗，並經與各地方政府進行溝通討論後，指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。
只是不少民眾指稱，降二級後要回公司上班，也引發上班族擔憂在沒打疫苗之下，通勤及辦公室有群聚感染風險，希望能維持居家辦公，對次，陳時中表示，降級之後，無法強制公司該如何做，也不宜，但他相信很多企業警覺性高，前段時間也很多企業做員工快篩，知道如何持續監測員工健康，相信大家都會做好。
不過，陳時中也呼籲，目前是緩步降級，若公司有要求，民眾有必要就回公司上班，但若能居家上班，希望還是能夠維持。
至於今日仍新增23例本土確診個案，「清零」相當困難，媒體也詢問二級警戒是否會這樣一直下去？對此，陳時中則表示確實這事很難做預則，那時升三級時大家也說回不去了，但在大家努力之下，整個疫倩還是有進步，「未來怎樣我們不敢預測，只能說大家努力去做。」
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