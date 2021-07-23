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防疫兼防颱　侯友宜視察永和抽水站防汛整備作業

▲新北市長侯友宜今日前往永和2號抽水站視察防汛的作業。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今日前往永和2號抽水站視察防汛的作業。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-23 12:41:13｜2021-07-23 12:48:49

三級警戒期間又逢烟花颱風來襲，新北市的疫苗接種如期舉行，也積極部署防汛工作；新北市長侯友宜今（23）日上午前往永和國父紀念館的疫苗接種站關心民眾施打情形後，又趕往永和2號抽水站視察防汛的作業。

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▲新北市長侯友宜今日特別到永和國父紀念館看疫苗的接種狀況。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今日特別到永和國父紀念館看疫苗的接種狀況。（圖／新北市政府提供）
侯友宜表示，防疫期間也要兼防颱，尤其烟花颱風來勢洶洶，雖看起來會從東北角擦身而過，不過還是會帶來強陣風及豪大雨，仍然要小心翼翼的戒備；今日特別先到永和國父紀念館看疫苗的接種狀況，強調新北在防疫的過程中，所有的設備設施，及安全的維護都要能夠做好，讓民眾安心的接種，也謝謝醫護同仁仍保持熱誠的工作心，幫助民眾來接種疫苗。

侯友宜說，除看防疫的工作外，也到永和瓦磘溝視察永和二站及永和一站抽水機組，了解防汛期間抽水機組的運作，尤其永和2號的抽水機組，再加上永和的FG第二期的工程雨水下水道已施作完畢，將可解決永和國光路一帶積淹水的問題；此外，瓦磘溝不斷透過渠底的整治，引進新店溪以及礫間水質淨化，希望明年能夠把味道降到最低，有效地做好改善，還給市民舒適的生活環境。

新北市政府也宣布，因應烟花颱風的來襲，從今日下午5點起，有條件開放水門周邊部分道路的紅黃線停車、暫停路邊收費，及231所的學校開放停車；至於相關的停車規定，請逕至新北市政府的網站查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
28.57%71.43%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
33.33%66.67%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
75.57%24.43%
2021-07-21-2021-07-24
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