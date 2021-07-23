防疫兼防颱　侯友宜視察永和抽水站防汛整備作業

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侯友宜表示，防疫期間也要兼防颱，尤其烟花颱風來勢洶洶，雖看起來會從東北角擦身而過，不過還是會帶來強陣風及豪大雨，仍然要小心翼翼的戒備；今日特別先到永和國父紀念館看疫苗的接種狀況，強調新北在防疫的過程中，所有的設備設施，及安全的維護都要能夠做好，讓民眾安心的接種，也謝謝醫護同仁仍保持熱誠的工作心，幫助民眾來接種疫苗。
侯友宜說，除看防疫的工作外，也到永和瓦磘溝視察永和二站及永和一站抽水機組，了解防汛期間抽水機組的運作，尤其永和2號的抽水機組，再加上永和的FG第二期的工程雨水下水道已施作完畢，將可解決永和國光路一帶積淹水的問題；此外，瓦磘溝不斷透過渠底的整治，引進新店溪以及礫間水質淨化，希望明年能夠把味道降到最低，有效地做好改善，還給市民舒適的生活環境。
新北市政府也宣布，因應烟花颱風的來襲，從今日下午5點起，有條件開放水門周邊部分道路的紅黃線停車、暫停路邊收費，及231所的學校開放停車；至於相關的停車規定，請逕至新北市政府的網站查詢。
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