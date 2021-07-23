727警戒降至二級　新北訂定幼兒園課照中心復課規範

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張明文指出，將加強要求防疫三大的管制措施，首先須實施人員健康管理，要求未施打疫苗者，於復課前3天內應進行快篩或PCR陰性證明；復課後每3至7日定期快篩並公布結果，進園（中心）人員善用社交距離APP以及簡訊實聯制。
其次，加強各項防疫措施，無窗、無法保持通風的室內空間例（如地下室）不開放，教室則採固定座位，並以教室範圍拉大最遠座位間距、用餐全面設置隔板；並宣導教職員工生建立自我防護泡泡，包含保持社交距離、隨身自備酒精，勤洗手並佩戴口罩。
第三，落實個案應變機制，遇確診者足跡，應停課3天，如有確診個案則必須停課14天，且須全體教職員工生快篩陰性才能復課；同時考量幼兒園幼童年齡尚小，也嚴格訂定復課的規範，包括接送不入園，幼童專用車由19人降載至10人，相關防疫措施的詳情，可至新北市政府教育局網站/防疫專區查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。