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727警戒降至二級　新北訂定幼兒園課照中心復課規範

▲教育局長張明文表示，兼顧防疫安全及紓解家長的照顧壓力，且教職員工已全面施打疫苗達2週，因此採有條件式的開放。（圖／新北市政府提供）
▲教育局長張明文表示，兼顧防疫安全及紓解家長的照顧壓力，且教職員工已全面施打疫苗達2週，因此採有條件式的開放。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-23 14:05:54

因應行政院今（23）日拍板27日起調降為二級警戒，新北市政府教育局兼顧防疫安全及紓解家長的照顧壓力，且教職員工已全面施打疫苗達2週，因此採有條件式的開放，並訂定幼兒園及兒童課後照顧服務中心復課後相關的防疫規範，嚴格落實，以維護師生健康。

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教育局長張明文表示，新北市兒童課後照顧中心共41間、公私立幼兒園1122間，暑假期間全市公私立幼兒園維持基本照顧約860間、收托數約3500人；復課前應落實各項的基本防疫作為，包括事先調查教職員工生健康狀況、環境清潔消毒，及盤點園（中心）內的防疫用品。

張明文指出，將加強要求防疫三大的管制措施，首先須實施人員健康管理，要求未施打疫苗者，於復課前3天內應進行快篩或PCR陰性證明；復課後每3至7日定期快篩並公布結果，進園（中心）人員善用社交距離APP以及簡訊實聯制。

其次，加強各項防疫措施，無窗、無法保持通風的室內空間例（如地下室）不開放，教室則採固定座位，並以教室範圍拉大最遠座位間距、用餐全面設置隔板；並宣導教職員工生建立自我防護泡泡，包含保持社交距離、隨身自備酒精，勤洗手並佩戴口罩。

第三，落實個案應變機制，遇確診者足跡，應停課3天，如有確診個案則必須停課14天，且須全體教職員工生快篩陰性才能復課；同時考量幼兒園幼童年齡尚小，也嚴格訂定復課的規範，包括接送不入園，幼童專用車由19人降載至10人，相關防疫措施的詳情，可至新北市政府教育局網站/防疫專區查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
23.08%76.92%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
25%75%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
75.98%24.02%
2021-07-21-2021-07-24
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