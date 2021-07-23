高端疫苗不良率82%？邱顯智：食藥署應對外說清楚

國產高端疫苗日前才獲得食藥署緊急使用授權(EUA)，但遭媒體爆料高端投產的兩批疫苗超過8成被食藥署退貨。對此，時代力量立委

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邱顯智表示，媒體報導揭露：「在相同生產模式下，50L製程的分析數據與2L的數據偏差太多，光是3個批次中就有2個批次遭食藥署打槍，導致最後只有18％的產品如期交貨」、食藥署長吳秀梅證實媒體報導表示：「在他們補交完整資料，能夠證實安全性與有效性之前，這2批次的產品絕對不會准許使用」。





邱顯智質疑，不論是美國FDA還是食藥署6月公布的「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」，內中皆提到製造品質一致性的問題，能不能放大產能，能不能量產，能不能達成當前良好生產的規範（CGMP），本就是EUA審查中非常重要的項目。他呼籲，食藥署除了證實報導外，更應該對外說明，這些問題在審查會議中有沒有討論？有沒有相關資料？當時做出了什麼決定？這些問題，決不是發一個新聞稿跟兩張圖卡就能說清楚的。





邱顯智表示，除此之外，高端疫苗通過EUA，仍然留下許多疑問與疑慮，包括完整的審查紀錄尚待公開、免疫橋接的具體數據仍未公布、EUA的核准期限與廢止條件為何、是否要求於一定期限內提出三期期中報告。邱顯智強調，唯有審議程序公開透明、相關資訊即時公布，才能讓國產取得民眾信賴。請食藥署盡速對外公布相關資訊，別再消耗政府的公信力了。



