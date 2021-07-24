房市／系統櫃板材、樣式這樣選　增加收納

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信義居家提醒，多數以為無甲醛才是最好，事實上微量的甲醛並不會造成人體致命傷害，還有防止蛀蟲、保護木材的作用，因此可選擇低甲醛板材，而板材的防潮等級越高，花費也越高。
此外，板材厚度也有學問，信義居家表示，一般常用厚度是18mm但還是要依據用途挑選，以背板來說厚度8mm為佳，背板8mm才是塑合板，若有廠商使用5mm厚度當背板幾乎都不是塑合板，而是較容易受潮的夾板，櫃體、門板、修飾板則是18mm，如果是要放置重物的檯面，就需要25mm。
而系統櫃的樣式可依居住空間大小來預估櫃體數，更能減少日後需再買櫃子或過多閒置櫃的窘境，信義居家建議，像是兩房一廳空間，客廳可增設電視櫃、收納櫃，尤其小宅更要把握公共區域收納空間，除了電視櫃多增設收納櫃也很實用，而主臥配置大衣櫃，次臥通常做為客房、小孩房、書房的次臥，可做小型衣櫃搭配工作櫃，增加彈性使用。
信義居家表示，三房一廳建議的系統櫃樣式則是客廳增設鞋櫃、收納高櫃、電視矮櫃，尤其多人的空間更要置入高機能鞋櫃才實用，主臥若是不想讓化妝台或是床櫃壓縮到衣櫥空間，可製作頂天衣櫃增加容納量，次臥可增設開門衣櫃、小吊書櫃，另一個相對較小的次臥可增設開門衣櫃與衣櫃到頂疊櫃框，往上延伸增量不造成空間負擔。