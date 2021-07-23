亞洲少數疫情趨緩區域是香港　東南亞嚴峻疫情概觀

隨著Delta病毒的入侵，亞洲各國都出現新一波的疫情，台灣疫情逐漸趨緩的今日，有個地方同樣已控制住疫情，那就是香港。根據官方紀錄，過去46天，本地已沒有本土確診病例。





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新型冠狀病毒COVID-19在2019年底開始侵襲香港，期間曾出現四波較嚴重的疫情，而最後一波於去年11月中左右出現，今年3月底逐漸趨緩。6月底後，香港疫情大幅緩和，最後一宗本地確診案於同月7日出現，之後再沒有本土病例。





香港當局正力推疫苗接種，對於已接種疫苗的民眾採取較寬容的微解封政策。基本上仍限制飯店每桌不能多於4人，但如果服務人員及顧客接種了疫苗，那同桌人數可以放寬。不過對外通關方面仍實施嚴格管制，跟中國大陸之間亦沒有開放通關。





鄰近的東南亞則仍處於水深火熱的疫情狀況中，Delta變種病毒在印尼造成的劇變宛如災難降臨，紅十字會更表示，在東南亞中災情最嚴重的當屬印尼，讓醫院塞滿了確診者。而菲律賓、泰國、越南和馬來西亞的狀況也不樂觀，一開始都有採用中國科興疫苗的東南亞國家，正積極採購西方疫苗，期盼能突破疫情困境。





而台灣疫情則終於趨緩，準備於27日開始調降警戒。我國中央流行疫情指揮中心23日宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，指揮官陳時中也說明各行業別管制作為，包括開放超商、賣場內用區，幼兒園、 托嬰中心（非固定座位）及課照中心、補習班（固定座位）也有條件開放，還開放室內外運動場館及團體運動及競賽、戶外休閒農場附設釣魚及釣蝦場，而商業展覽則採單一入口管制，只是語音導覽、穿戴式、體驗型與互動式器材設備仍不開放。





對亞太地區系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀早前報導過的《東南亞國家急購BNT 因中國製疫苗效力有爭議》。









