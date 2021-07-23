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早餐店蛋餅霸主是哪種口味？老饕秒答「2字」：唯一推薦

▲蛋餅的口味五花八門，到底哪一個口味才是最受歡迎的？對此，就有網友好奇「蛋餅霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照）
▲蛋餅的口味五花八門，到底哪一個口味才是最受歡迎的？對此，就有網友好奇「蛋餅霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 17:37:59

無論是西式早餐還是中式早餐，都各自有愛好者，其中像是中式早餐中的「蛋餅」，就獲得不少人的青睞，不過，蛋餅的口味五花八門，到底哪一個口味才是最受歡迎的？對此，就有網友好奇「蛋餅霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在PTT以「蛋餅中的霸主是什麼？」為題發文，表示早餐店的蛋餅口味百百種，像是起司蛋餅、肉鬆蛋餅、玉米蛋餅、火腿蛋餅、培根蛋餅、薯餅蛋餅和鮪魚蛋餅等。

不過，他也很好奇，光是蛋餅就有這麼多種口味，到底哪一種口味最好吃，因此在文末發問「那麼蛋餅中的霸主是什麼？有沒有八卦」？

▲蛋餅的口味五花八門，到底哪一個口味才是最受歡迎的？對此，就有網友好奇「蛋餅霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲蛋餅的口味五花八門，到底哪一個口味才是最受歡迎的？對此，就有網友好奇「蛋餅霸主是誰」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「唯一推古早味原味蛋餅」、「蔥蛋餅」、「第一培根第二鮪魚」、「蔬菜蛋餅」、「起司玉米蛋餅」、「玉米蛋餅沒有之一」、「泡菜燒肉」、「培根無敵的吧，好油好爽」、「當然是粉漿蛋餅啊，讚爆」。

其中，受到最多網友推薦的則是「起司」蛋餅，「起司蛋餅」、「起司啊」、「不管什麼一定要升級起司」、「培根起司蛋餅」、「起司蛋餅+1」、「唯一推鮪魚起司蛋餅」、「起司啦」、「起司加琣根」、「鮪魚起司，愛爆」、「薯餅起司蛋餅」。（編輯：郭佩蓉）

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