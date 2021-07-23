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新北公私托嬰、托老、身障日照中心　727起恢復收托服務

▲社會局長張錦麗表示，為減輕許多家庭的照顧負荷，將從7月27日起恢復收托的服務。（圖／新北市政府提供）
▲社會局長張錦麗表示，為減輕許多家庭的照顧負荷，將從7月27日起恢復收托的服務。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-23 17:32:57｜2021-07-23 18:05:54

中央疫情指揮中心今（23）日宣布，從7月27日起從三級警戒降至二級；新北市為兼顧防疫安全及紓解家長照顧壓力，291家公私立托嬰中心、56個身心障礙日間照顧、52家公共托老中心，及9個長照家庭托顧單位，7月27日起恢復收托的服務。

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新北市政府社會局長張錦麗表示，自中央5月15日宣布防疫升至三級警戒後，為配合防疫的需求均暫停服務，其中公私立托嬰中心針對醫、護、警、消及有照顧困難者，例外提供收托，讓這些一線防疫人員有喘息的空間；隨著疫情日趨穩定，為減輕許多家庭的照顧負荷，將從7月27日起恢復收托的服務。

張錦麗指出，為確保防疫的安全，所有服務單位工作人員的疫苗施打率已達9成，因故未施打者，必須提供3日內快篩或PCR陰性證明，且每3至7天定期的快篩；此外，必須落實防疫管理，照顧活動採分組、分空間且不交流，管制家屬接送時段、空間及固定接送人員，1天2次加強環境及設施器具清消等。

張錦麗提醒，被服務的對象，如有發燒或呼吸道症狀，應暫緩送托，若照顧單位有發現1例確診者，則該單位暫停收托的服務，以確保大家的防疫安全和健康。

▲最新本土疫情發展時間軸。（圖／NOWnews製表）
▲最新本土疫情發展時間軸。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.63%84.38%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.22%77.78%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.67%23.33%
2021-07-21-2021-07-24
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