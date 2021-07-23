新北公私托嬰、托老、身障日照中心 727起恢復收托服務
中央疫情指揮中心今（23）日宣布，從7月27日起從三級警戒降至二級；新北市為兼顧防疫安全及紓解家長照顧壓力，291家公私立托嬰中心、56個身心障礙日間照顧、52家公共托老中心，及9個長照家庭托顧單位，7月27日起恢復收托的服務。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-23 17:32:57｜2021-07-23 18:05:54
新北市政府社會局長張錦麗表示，自中央5月15日宣布防疫升至三級警戒後，為配合防疫的需求均暫停服務，其中公私立托嬰中心針對醫、護、警、消及有照顧困難者，例外提供收托，讓這些一線防疫人員有喘息的空間；隨著疫情日趨穩定，為減輕許多家庭的照顧負荷，將從7月27日起恢復收托的服務。
張錦麗指出，為確保防疫的安全，所有服務單位工作人員的疫苗施打率已達9成，因故未施打者，必須提供3日內快篩或PCR陰性證明，且每3至7天定期的快篩；此外，必須落實防疫管理，照顧活動採分組、分空間且不交流，管制家屬接送時段、空間及固定接送人員，1天2次加強環境及設施器具清消等。
張錦麗提醒，被服務的對象，如有發燒或呼吸道症狀，應暫緩送托，若照顧單位有發現1例確診者，則該單位暫停收托的服務，以確保大家的防疫安全和健康。
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