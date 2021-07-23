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出社會「工作職稱」重要嗎？前輩曝致命差異：層級差很大

▲有工作十多年的網友好奇「職稱」在職場上是否真的比較重要，貼文也掀起網友間的論戰。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有工作十多年的網友好奇「職稱」在職場上是否真的比較重要，貼文也掀起網友間的論戰。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 18:10:31

不少受薪階級出社會後想要在公司提升職級的原因，除了能晉升管理職和社經地位外，增加薪水也是主因。不過要是待在能夠領取滿意的薪資但「職稱」卻不亮眼的地方，對自己的職涯會有影響嗎？日前就有名工作十多年的網友提出這個疑問，話題曝光後也引發不少上班族討論。

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這名網友日前在PTT的Tech_Job版上發文提到，自己因為做過幾種不同的職務類別，所以專業累積上不如同期直線發展的人，幸運的是每份工作的薪水都是增加的，所以一向對於職稱不是很在意，認為入口袋的薪水最實際，不過直到最近因為年紀到了中年，心態開始產生變換，開始會有些在意自己明明有著十多年的工作經驗，職稱卻仍是掛「初階」。

原PO無奈表示，因為目前公司組織較為扁平化，很多資深的同事也都是掛著初階職稱，儘管老闆對他評價頗佳，但也婉轉告訴他手上沒有更高階的職缺，這就讓原PO感嘆「看到比我晚進公司、同職務的國外分公司同事，已經晉升一級，雖然組織架構不同各有所取，但心態上還是覺得羨慕」。

▲求職看「公司評論網站」超準？過來人一面倒。（示意圖／pixabay）
▲原ＰＯ雖然工作經歷豐富，但職稱上仍掛著「初階」。（示意圖／pixabay）
文末他也總結「在外工作，薪水重要，但職稱也代表著對自身的一種肯定」，同時好奇詢問職稱對上班族來說會特別在意嗎？文章曝光後掀起許多過來人討論，「一點也不重要，我們公司很多領2-300掛工程師的，工作內容比較重要」、「做的事情比較重要」、「管理職可能有差，非管理職無所謂」、「業務才有差，內勤的沒跳槽要那虛名幹嘛？」。

不過也有過來人認為這得端看產業與年資某些公司的職稱在組織內甚至會影響到未來公司決策的年薪發放或福利等等，同時也會影響到未來職涯發展「覺得有一定年資時，職稱還是有一定重要性」、「職稱當然很重要，擴編的時候差更多，高薪跟職稱更是高度相關」、「多少還是有差，我一個長輩是上市公司GM，雖然薪水比我低但能碰到的決策層級差很大。他能指揮上萬全球員工，能到處建新廠，都是要那個位置才有的。」、「職稱（職等）應該跟年薪有正相關吧」、「想往高層爬，經歷上的職稱還是有差別，不過假如沒有這樣的企圖心，收入可能就是最需要考慮的條件」。（編輯：楊智傑）

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