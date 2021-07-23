北北基不同調？林右昌：基隆727起開放餐飲內用

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林右昌指出，至於農曆七月期間的中元普渡，市府要求里辦公室不主動舉辦普渡，至於社區、街廓、工業區、機關團體等聯合普渡，民眾參加需造冊、依中央防疫指引，祭拜以徒手不持香方式進行；宮廟普渡各項科儀的祭拜，建議由宮廟統一辦理，不開放民眾參與，不舉辦平安宴。
林右昌說，基隆市的市場、夜市、餐廳，自7月27日起開放餐飲內用，採梅花座、設置隔板，保持社交距離，另市場取消身分證分流，攤商仍維持雙罩一套；八斗子東堤防開放垂釣，其他漁港仍禁止，而娛樂漁船與遊艇載客降載至80%，基隆嶼登島人數每日總數為960人上限，船隻載客降載至80%，但若全船旅客持施打疫苗滿14天以上證明，則不受載客容量80%限制。
此外，除大武崙沙灘持續關閉，開放北觀處及基隆市管理的風景區及觀光據點，開放基隆東、西岸旅遊服務中心，恢復走動式觀光旅遊服務、恢復台灣好行濱海奇基線營運等；合法旅宿在7月27日調降為二級警戒後，營業場所及公共場域，仍應依中央防疫指引辦理，包括人流管制、總量管制、動線規劃等，餐飲區採隔板及梅花座等防疫的措施。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。