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北北基不同調？林右昌：基隆727起開放餐飲內用

▲基隆市長林右昌指出，基隆市的市場、夜市、餐廳，自7月27日起開放餐飲內用，並採梅花座、設置隔板及保持社交距離。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌指出，基隆市的市場、夜市、餐廳，自7月27日起開放餐飲內用，並採梅花座、設置隔板及保持社交距離。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-23 18:47:36

疫情趨緩，中央疫情指揮中心今（23）日宣布從7月27日起調降為二級；基隆市長林右昌也宣布多項的因應措施，包括餐廳採梅花座並設隔板可開放內用，中元祭各項科儀照常舉辦，但不開放民眾入場，八斗子開放垂釣、恢復台灣好行濱海奇基線營運等。

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針對基隆的年度盛事─中元祭，林右昌表示，市府規劃「中元祭加強版防疫管理措施」，各項科儀照常舉辦，以加強管制的二級警戒措施為標準，包括各項科儀除各姓氏宗親會限額造冊入場，參與人員採實聯制、消毒、全程戴口罩，保持社交距離，一般民眾不開放入場，迎斗燈以車隊繞行為主；至於放水燈遊行則採繞境祈福方式，無徒步遊行、表演，且不封街管制並全面禁止飲食。

林右昌指出，至於農曆七月期間的中元普渡，市府要求里辦公室不主動舉辦普渡，至於社區、街廓、工業區、機關團體等聯合普渡，民眾參加需造冊、依中央防疫指引，祭拜以徒手不持香方式進行；宮廟普渡各項科儀的祭拜，建議由宮廟統一辦理，不開放民眾參與，不舉辦平安宴。

林右昌說，基隆市的市場、夜市、餐廳，自7月27日起開放餐飲內用，採梅花座、設置隔板，保持社交距離，另市場取消身分證分流，攤商仍維持雙罩一套；八斗子東堤防開放垂釣，其他漁港仍禁止，而娛樂漁船與遊艇載客降載至80%，基隆嶼登島人數每日總數為960人上限，船隻載客降載至80%，但若全船旅客持施打疫苗滿14天以上證明，則不受載客容量80%限制。

此外，除大武崙沙灘持續關閉，開放北觀處及基隆市管理的風景區及觀光據點，開放基隆東、西岸旅遊服務中心，恢復走動式觀光旅遊服務、恢復台灣好行濱海奇基線營運等；合法旅宿在7月27日調降為二級警戒後，營業場所及公共場域，仍應依中央防疫指引辦理，包括人流管制、總量管制、動線規劃等，餐飲區採隔板及梅花座等防疫的措施。

▲最新本土疫情發展時間軸。（圖／NOWnews製表）
▲最新本土疫情發展時間軸。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
13.89%86.11%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.58%77.42%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
0%100%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.86%23.14%
2021-07-21-2021-07-24
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