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嗆王必勝後又反省　林右昌籲柯文哲：向所有的人感恩

▲基隆市長林右昌指出，如果他是台北市長柯文哲，會「存好心、說好話，向所有的人感恩」。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌指出，如果他是台北市長柯文哲，會「存好心、說好話，向所有的人感恩」。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-23 19:26:43

中央指派醫福會的執行長王必勝，赴北市協助北農、環南市場設前進指揮所，卻遭台北市長柯文哲質疑沒貢獻；為此，基隆市長林右昌今（23）日表示，防疫是為了所有的市民，也需要全民一起努力，應該對每一個人都要心存感恩。

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針對王必勝遭柯文哲質疑沒貢獻，引發各界的議論並圍剿柯文哲一事；林右昌認為，「人在做、天在看，公道自在人心」，防疫是為了市民、為了民眾，不是為了某一個人，如果他是柯市長，會「存好心、說好話，向所有的人感恩」，感謝中央流行疫情指揮中心的幫忙，更感謝所有市場攤商的幫忙，防疫需要全民一起努力，所以應該對每一個人都要心存感恩才是。

王必勝先前被中央指派赴北農、環南市場設前進指揮所，但柯文哲日前接受專訪時批評，王必勝只是來看一看、講一講話，口令都是北市執行，質疑王必勝有何貢獻？而王必勝則事後在臉書回應，當時只想著如何處理讓類似事件不再發生，從沒想過有什麼貢獻；柯文哲今日坦承「我錯了！」人家來幫忙我們就感恩就好，不該囉哩八嗦講一大堆話。

▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心公布最新本土確診個案。（圖／NOWnews製表）
 

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