在外租房一定要「換鎖」？過來人曝恐怖經歷：得承擔後果

不少人到外地工作通常都得租房過生活，而租屋除了注意環境衛生以外，安全考量也是一大關鍵，對此，就有一名女網友好奇，「大家租房子會換鎖嗎」，貼文一出，就有網友曝光可怕經歷。





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該名女網友在PTT以「大家租房子會換鎖嗎」為題發文，表示租房換鎖，可以防止上一位房客保有房間的鑰匙，可以進入自己的房間，又或是避免房東擅自闖入自己的租屋處。





她接著說，因此有蠻多人在剛租房子的時候，會把鎖換掉，如此一來，便能增加自己的隱私及安全保障，「新聞上也蠻常看到房東私自闖入房客房間，不知道大家在租房子的時候，會不會換鎖呢」？





▲租屋除了注意環境衛生以外，安全考量也是一大關鍵，對此，就有一名女網友好奇，「大家租房子會換鎖嗎」，貼文一出，就有網友曝光可怕經歷。（示意圖／取自unsplash）

也有一名網友透露恐怖經歷，「剛出社會時頗窮，租了便宜房子，想說進大樓要用鎖，進每層樓前也有鎖，接下來進自己門也有鎖，就以為算安全，結果沒料到前房客不僅已複製，也在還鑰匙時記下現任房客我的資料～總之，發生什麼事後果終究都得自己承擔，還是多防點比較好」。





另外，還有網友給出建議，「鎖防君子不防小人，對著門裝監視器比較有用」、「會買一個網路攝影機對門口」、「不會耶...都租房仲代管比較沒這個疑慮，租便宜的問題比較多」、「絕對要，承租人換鎖，完全無須經過房東同意」、「當然換啊，之前自己換成指紋鎖，用完還可以賣掉很好脫手」、「認真回，是『房間』的話，你除非換大門的防盜鎖之類的，我隨時都能1秒內開門進去…而且要看門的種類，通常不是雙層鐵門那種大門的話，防盜鎖也是有機會能秒開」。（編輯：郭佩蓉）



