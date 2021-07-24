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吃台式涼麵別再配涼麵醬？嘉義人點1神絕配：好吃更清爽

▲吃台式涼麵別再配涼麵醬？嘉義人點1神絕配。（示意圖／鄭姓讀者提供）
▲吃台式涼麵別再配涼麵醬？嘉義人點1神絕配。（示意圖／鄭姓讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 09:27:27

不少台灣民眾喜歡較無負擔的「涼麵」當作正餐，而好吃的涼麵關鍵在於「醬料」，許多人都直接用了店家附上的涼麵醬，但近日就有南部網友在網路上推薦了1款搭涼麵絕配的醬料，直言「不但清爽又更好吃」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping版上PO出一篇「南部人真的會把美乃滋加到涼麵上吃喔？」的文章表示，「美乃滋+涼麵這種組合，太核爆我的腦袋，南部人真的會把美乃滋加到涼麵上吃喔？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲根據《嘉義市政府網站》中指出，「涼麵加美乃滋」已經成為嘉義人飲食文化不成文的習慣。（示意圖／ingimage）
▲根據《嘉義市政府網站》中指出，「涼麵加美乃滋」已經成為嘉義人飲食文化不成文的習慣。（示意圖／ingimage）
沒想到立刻引起許多南部網友的讚聲，紛紛留言「意外的好吃，涼圓配美乃滋也不錯」、「超好吃不然勒」、「聽到有點驚訝，但吃到覺得還蠻好吃的」、「去嘉義吃過後真的覺得爆幹好吃」、「再加蒜泥辣油超好吃」、「只有嘉義啦！有特調過，真的好吃有特色」、「嘉義的白醋其實就是日式口味的美乃滋，比較酸比較清爽，超好吃」。

事實上，根據《嘉義市政府網站》中指出，「涼麵加美乃滋」已經成為嘉義人飲食文化不成文的習慣，因為嘉義的涼麵寬扁，所以醬汁必須濃稠，才能調和出香醇的味道來！美乃滋是一種半固體的蛋黃醬，一般用在沙拉的製作上，想出將美乃滋摻入涼麵，使其汁濃滑溜，齒頰留香，也算是匠心獨運了。（編輯：王柏文）

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