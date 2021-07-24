外送神級優惠碼流出！網實測「滿500折500」嗨炸：成功了
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。今（24）日凌晨有網友發現，某外送平台竟出現「滿500-500」的神級優惠碼，消息一出引發熱議，有網友實測後驚呼「真的成功了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-24 11:15:30｜2021-07-24 12:59:25
一名網友今凌晨1點多在PTT「Lifeismoney」看板提到「剛剛朋友傳來說，滿500-500就訂訂看，結果還真的-500」，透露只要輸入優惠碼「psedklqruvy500」就可以成功使用，他嚇得直問「不知道是不是bug，也不知道明天會不會收回，反正我先訂了」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「太神啦」、「可以用，謝謝」、「真的多按幾次就成功送出訂單了！」「連點大概50次以上有成功」；不過，也有網友表示「跟家人共訂三單，只來一單，其他都被取消了」、「訂五來二」、「不能用，看來是防呆裝置啟用了」。
對此，原PO稍早補充「回報一下，看推文工程師7點多好像就醒了XD現在已經變成『無此優惠券』，昨晚預訂成功的，今天的早餐稍早已送到，實收45塊，祝有順利訂到的一整天都吃得開心！」
對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問熊貓外送（Foodpanda）平台公司，公關Debby回應，昨晚因平台優惠碼出現錯誤所致，而目前已經修復。（編輯：賴詠璿）