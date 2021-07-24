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雨太大天花板漏水！女「1神招」救急　眾嗨：第一次看到

▲有網友家裡天花板漏水，竟把尿布貼在下面救急，讓大家笑翻。（圖／翻攝自《爆系知識家》臉書）
▲有網友家裡天花板漏水，竟把尿布貼在下面救急，讓大家笑翻。（圖／翻攝自《爆系知識家》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 12:12:32

中度颱風烟花正逐漸加快速度往西北方移動，受到颱風環雨帶影響，北台灣出現明顯降雨，其中新竹山區累計雨量已來到大豪雨等級，在北部其他山區降雨也來到豪雨等級。就有網友透露，因為雨勢太大，家中天花板開始漏水，情急下只好先把尿布貼上去救急，讓大家笑翻。

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原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，詢問大家「昨晚雨太大天花板漏水了，只能暫時這樣了。請問大大，有什麼更好的辦法嗎？」而從原PO分享的照片可以看見，尿布用膠帶被固定在漏水處下方，宛如天花板包尿布的畫面十分逗趣，引發熱議。

網友紛紛在底下留言回覆說，「第一次看到天花板包尿布的」、「拿水桶接水啊，第一次看到用尿布」、「掉下來會不會變成水球」、「尿布不知道能撐多久」。另外也有網友認真建議，「洞的地方，先貼上一個漏斗，漏斗再接水管。等天氣放晴找人處理」、「看樓上哪個部位積水，拿塑膠布壓磚頭大範圍蓋住頂著先」。

▲颱風烟花路徑紀錄。（圖／翻攝自鄭明典臉書）
▲颱風烟花路徑紀錄。（圖／翻攝自鄭明典臉書）
根據氣象局預報員謝佩芸指出，北台灣降雨今（24）日下半天就會逐漸緩和下來，但隨著颱風北上會漸漸帶來西南風，今日入夜之後南部、中部地降雨機率就會提高。明日開始未來一周，中南部地區受到西南風影響，天氣較不穩定，並可能出現局部大雨，提醒民眾注意做好相關準備。（編輯：倪浩軒）

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

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你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
34.94%65.06%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
16.67%83.33%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.87%16.13%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
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2021-07-21-2021-07-24
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