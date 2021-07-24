怕冷氣會熱！他DIY室外機「防曬棚」遮陽 一看真相臉綠
夏日天氣炎熱，許多民眾都已打開家中的冷氣，清涼消暑一下。不過冷氣電費始終是網路熱門話題，而較容易被忽略的就是室外機的裝設位置其實也有學問，就有位日本網友特別替冷氣室外機精心加裝了一個防曬遮陽棚，想不到之後才發現「臉綠真相」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-24 15:17:20
這位推特帳號為「@_hp23」的日本網友，發文指出聽說冷氣室外機也很重要，若不好好保養不僅影響到冷房降溫的效果，也會增加電費支出。因此自己動手DIY替室外機做了一個防曬遮陽棚，並將照片分享到推特上。
而從原PO分享的照片也能夠看出，室外機使用的防曬遮陽棚作工十分用心細緻，堪稱是冷氣室外機中的豪宅了，難怪原PO不禁自豪不已，還透露自己替木質的棚身噴了5次護木防腐漆，即便雨季時分也沒有受到任何影響，依舊美觀且能持續發揮作用。
不過原PO之後又再次發推文揭開「尷尬真相」，原來一直以來精心安裝的防曬遮陽棚整個裝錯地方，入住豪宅的是鄰居的室外機，而不是原PO的室外機，讓他傻眼直呼「損失慘重」。原PO解釋，自己住在2樓但冷氣室外機放在1樓，結果一個不小心把自己的室外機和1樓鄰居的搞混，讓他崩潰自嘲「真是白痴」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「鄰居：感覺這幾天冷氣突然變涼了」、「鄰居驚訝：冷氣電費也變便宜了呢」、「鄰居或成最大贏家」、「真的是在做善事呢」。（編輯：倪浩軒）