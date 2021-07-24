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長大才知家裡超有錢！女嘆「童年被窮養」　網揭殘酷關鍵

▲有位女網友，從小深受阿嬤的節省行為影響，但長大後才發現其實家裡超級有錢，不禁感嘆「童年被窮養」，完整過程也引發網友討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有位女網友，從小深受阿嬤的節省行為影響，但長大後才發現其實家裡超級有錢，不禁感嘆「童年被窮養」，完整過程也引發網友討論。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 18:24:30

每個人因為出生的家世背景不同，培育出的價值觀也不盡相同。不過就有位女網友，從小深受阿嬤的節省行為影響，但長大後才發現其實家裡超級有錢，不禁感嘆「童年被窮養」，完整過程也引發網友討論，更有人點破「殘酷的關鍵原因」。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「小時候我以為家裡很窮，因為阿嬤真的超省，對用幾張衛生紙、冷氣開多久、燈有沒有關、倒廚餘等這類事很在意，甚至她也會用擦屁巾。等到上大學，要申請一些東西需要文件，我才發現家裡年收上千萬，而且是建設公司及相關產業，名下的房子跟土地也很多」。

▲家中的資產與童年的生活狀況有極大反差，讓原PO相當困惑。（圖／翻攝Dcard）
▲家中的資產與童年的生活狀況有極大反差，讓原PO相當困惑。（圖／翻攝Dcard）
家中經濟實力與生活狀況的反差，也不禁讓原PO感到困惑「真的很好奇長輩們都不會跟晚輩說家裡的情況嗎？我想不明白，為什麼家裡明明滿有錢，小時候卻過得像貧戶一樣」。

完整貼文曝光後也吸引大量討論，更有人點破關鍵原因「家裡的人不跟妳說的理由有兩點，一、家裡的長輩怕妳長歪，讓妳不要養成一些不好的習慣、二、家裡屬意的接班人不是妳，不跟妳說太多妳才不會想太多」、「大概是怕妳長壞吧！富養跟窮養價值觀很差很多」「我爸也是食衣住行樣樣講究最便宜，但明明年薪600萬以上，卻能保持節儉的美德，真的我偶像」、「高機率就是：沒有妳的份」、「公司跟財產如果都是奶奶持有，那很抱歉，你還是乖乖工作賺錢實在一點，因為真的輪不到妳來操心財產的部分」。（編輯：潘毅）

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