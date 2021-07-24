東奧「超級變變變」小藍人身份曝！經典動作秒被日人認出

東京奧運開幕典禮昨（23）日於日本東京國立競技場盛大舉行，除了日本靈魂歌姬米西亞演唱國歌，開幕式還有一段以真人模仿奧運50種運動項目圖示，以致敬綜藝節目《超級變變變》（全日本仮装大賞）和1964年的靜態圖標的形式呈現，而東京奧運官方推特也公開了表演者的完整名單，在日本掀起不少討論，更讓台灣人直呼有創意。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這段表演是由日本喜劇表演家「GAMARJOBAT（が～まるちょば）」的HIRO-PON，以及默劇團體「GABEZ」的MASA、hitoshi等總共5人組成，他們身穿藍、白連身衣並透過多變的肢體動作與道具，利用巧妙的轉場和互相搭配演出奧運50種運動圖標，令人聯想到日本老牌綜藝節目「超級變變變」。

▲網友們紛紛一面倒的留言認為「超級變變變」是最為精彩的部分。（圖／美聯社／達志影像）

▲（圖／取自@GABEZ_GABEZ）

儘管演出過程中在表現「羽球」項目時出了小包，但仍不減其精彩逗趣程度，這樣的「放送事故」更讓網友們認為演出過程充滿樂趣，其中一招「下電扶梯」的經典動作也瞬間被日本網友們認出，在推特、niconico等社群論壇上掀起熱議更紛紛標記點名。此外，小藍人們也出席了開幕式後的東奧記者會，殺光底片同時也讓他們的身分曝光，一夕爆紅的GABEZ更在推特上發文「超緊張的！但過程好快樂，謝謝大家！」，吸引上萬人按讚轉推。

▲HIRO-PON的經典動作「人體下樓梯」在奧運開幕式立刻被熟知的日本網友們認出。（圖／取自@GABEZ_GABEZ）

此次東奧版《超級變變變》表演時長約5分鐘，除了配合全球直播透過鏡頭呈現轉場特效外，也同時搭配了演員肢體動作、攝影與音效的組合，以真人動態表現演繹出靜態的競技圖標的創意不只讓人看得目不轉睛，更讓全世界盛讚「好佩服日本人」、「一定努力訓練彩排很久」、「表演真的太精采」。（編輯：楊智傑）