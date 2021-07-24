為何東加掌旗官連3屆「裸半身」登場？背後藏超暖心原因

萬眾矚目的東京奧運昨（23）日於日本東京國立競技場盛大舉行，本屆為傳遞性別平等訊息，鼓勵打破傳統任命男性、女性各一位掌旗官，而在開幕式上東加王國（Tonga）的掌旗官因為東加王國身著傳統服飾、上半身打赤膊並露出油光亮澤的肌肉三度擄獲全球觀眾的眼球，但其實這身造型除了吸睛外背後還有著「暖心原因」！

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來自東加王國的掌旗官陶法多夫瓦（Pita Taufatofua）今年是第三次出席參賽，也是三度以上半身露出油亮肌肉的造型擔任掌旗官，他在2016年里約奧運就因為一「脫」驚人成為開幕典禮的另類焦點，接著在2018年平昌冬季奧運又以越野滑雪選手的身分擔任掌旗官，而今年他也還原5年前里約奧運的造型，更為了防疫戴上了口罩。

▲東加王國掌旗官陶法多夫瓦全身造型與2016里約奧運相同，不過因為防疫而多戴了口罩。（圖／取自推特@pitaTofua）

事實上早在2016年里約奧運爆紅後，陶法多夫瓦就曾解釋過自己上半身會塗滿椰子油的原因並非只有造型上吸睛，而更深的含意是為了向自己的祖先和傳統致敬，他指出在南太平洋東加王國地傳統服飾上，椰子油是在節慶時用來讚美人體與祖先的道具，也是太平洋土著用來裝飾身體的一部分。

結合濃厚的致敬意味和結實身材，來自東加王國的猛男掌旗官無疑再度成為這屆的話題人物，超過10萬網友也湧入追蹤他的IG，奧運官方甚至在Twitter上重溫了他連續三屆的「裸肌進場照」，來自全球的網友也紛紛在推文底下留言嗨喊「請直接頒獎給他」、「我們四年後再見！」、「今年也不負眾望的曬身材了」。（編輯：楊智傑）