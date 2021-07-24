在家熬湯總是少一味？內行人揭「隱藏聖品」：加入超甘甜
許多家庭都會在家熬湯，如蔬菜湯、牛肉湯、雞湯都各有愛好者，但是不少主婦也曾疑惑，在家煮出來的湯，比起外面店家賣的總是感覺少了一味。就有內行人分享了一項熬湯的「隱藏聖品」，只要加入就能讓湯頭超甘甜。
編輯中心/綜合報導
2021-07-24 22:58:49
近期有主婦在臉書《廚藝公社》上發問，「近期心血來潮，把平時收集的蔬菜餘料、外皮等等拿來煮蔬菜湯，但一喝之後總覺得少了一味，是少肉味嗎？還是有什麼其他秘方能加入？」
貼文曝光立刻有不少人回應解答，「可以加乾香菇跟芹菜葉」、「熬湯界的小祕密今天公開！新鮮甘蔗、西洋芹、蘋果、洋蔥、胡蘿蔔、白蘿蔔、青蔥」、「甘蔗頭和西洋芹是不可少的好物」、「蔬果湯是要熬的、甜味才會出來、可以放二朵香菇提味，也可加個高麗菜頭」。
隨後更有內行人直指隱藏「熬湯聖品」，就是「甘蔗頭」，並詳細解說其功用「很多人都不知道，這是廚房料理聖品！很多賣牛肉麵的都用大骨和甘蔗頭熬高湯，越熬越清甜」、「拿甘蔗頭來熬湯，素食店也會這樣做，因為很甘甜」、「如果買得到甘蔗熬煮湯頭，下鍋前一定要先敲開，果肉熬煮的時間要長，甜味才能煮的出來，時間上會比較費時」。（編輯：潘毅）