楊勇緯勇奪銀牌！戰績巧妙吻合台灣史　網驚：上歷史課了

2020東京奧運賽事今（24）日正式登場，台灣柔道國手楊勇緯也在第一天就奪下柔道男子60公斤級銀牌，一舉創下台灣史上首位柔道奪牌選手、開幕隔天就奪牌等佳績，也是中華隊本屆奧運的首面獎牌，不少台人觀看賽事後也紛紛發文祝賀，也有網友觀察本次楊勇緯的東奧征戰史後直呼「儼然是一部台灣史」，話題掀起熱烈討論。

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▲具有排灣族血統的楊勇緯，生涯首度站上奧運最高殿堂。（圖／美聯社／達志影像）

× ▲具有排灣族血統的楊勇緯，生涯首度站上奧運最高殿堂。（圖／美聯社／達志影像）

現年23歲出身台中的「排灣族勇士」楊勇緯，生涯首度站上奧運最高殿堂，曾在亞青賽、亞運會都有奪牌紀錄的他，已用不少次優異表現證明自己具有世界級的身手，回顧他的奧運戰績，楊勇緯先是在擊敗保加利亞好手Yanislav Gerchev成功晉級，八強賽時對上荷蘭選手Tornike Tsjakadoea，以崩上四方固定技，順利壓制成功一本勝。

接著進入四強賽時，對陣法國歐錦賽銀牌選手Luka Mkheidze，楊勇緯又在黃金得分賽，趁對手體力不濟，最後以三角固定壓制成功，前進金牌戰，可惜在冠軍戰面對日本地主隊選手，也是2016年里約奧運柔道銅牌得主的高藤直壽時落敗，但優異表現仍創造台灣柔道歷史，更成功替台灣抱回本屆奧運首座獎牌。

▲中華隊柔道好手楊勇緯創造台灣柔道歷史。（圖／體育署提供）

× ▲中華隊柔道好手楊勇緯創造台灣柔道歷史。（圖／體育署提供）

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就形容楊勇緯的征戰史自八強賽後「打贏荷蘭人、打贏法國人、輸給日本人，獲得銀牌，儼然是一部臺灣史」，不少熱切關注奧運的台灣網友們也紛紛幽默留言「歷史課上起來」、「歷史總會以不同的方式呈現」、「根本台灣近代史」、「鄭成功打贏荷蘭，中法戰爭台灣這邊也打退法國」、「巧合嗎？我不這麼認為」、「有點厲害的比喻」。（編輯：楊智傑）

▲中華隊柔道好手楊勇緯（白）拿下銀牌，為台灣奧運柔道隊史首面獎牌。（圖／體育署提供）