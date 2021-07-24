戴資穎首戰告捷！孩天真問：為何外送能參賽　律師爸秒愣

世界球后戴資穎今（24）日在東京奧運進行羽球女單小組賽首役，對陣瑞士選手Sabrina Jaquet以21比7、21比13輕鬆取下首勝，許多台灣觀眾守著螢幕也跟著鼓掌叫好，沒想到也有小朋友看了電視機的畫面，天真無邪的問家長「為什麼那個uber eats可以參加奧運比賽？」，可愛的童言童語就連爸爸都不知道該如何回應！

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頂著球后光環的戴資穎，今日3度踏上奧運殿堂進行第一場比賽，更在半個小時內擊敗對手開出紅盤。消息傳回台灣後不斷在螢幕上熱播，沒想到律師林智群家中的小朋友看到電視機上的戴資穎後，竟反問爸爸「為什麼那個uber eats可以參加奧運比賽，爸爸為什麼沒去比？」。

▲世界球后戴資穎出征東京奧運首戰告捷。（圖／美聯社／達志影像）

原來是戴資穎代言外送平台讓家中孩子印象太深刻，這才童言童語地問了一個大哉問，而這也讓林智群律師無奈求救「該怎麼回答比較好...」，逗趣反映分享到臉書後便吸引不少家長笑翻，更紛紛幽默回應「因為她是去外送的，羽球只是順便打一下而已！你看她打25分鐘就打完了...」、「我家小孩認得戴資穎，所以她問廣告裡旁邊那個男的為什麼沒參加奧運」、「今晚，我想來面羽球奧運獎牌」。

▲世界羽球球后戴資穎代言外送的廣告是小朋友的第一印象。（圖／官方提供）

而林智群後來也在留言下方逗趣回應，打算告訴孩子「爸爸是foodpanda的，這屆我們沒得標，沒辦法代表台灣出賽」，另外也有網友提醒律師廣告中的戴資穎「其實不是外送員喔！她只是叫外送的」，更齊心替球后集氣加油。至於首戰告捷的戴資穎在賽後受訪時，對於本屆的期待也坦言表示今年目標就是奪牌，期待能突破自己前2次止步16強的個人紀錄。（編輯：楊智傑）