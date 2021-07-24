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醫科男「年薪4百萬」喊空虛！釣出3名人給建言：能做更多

▲有位醫科畢業的網友，出社會6年過後終於達到年收4百萬，卻開始覺得生活很空虛，忍不住上網尋求解決方法。貼文也吸引不少知名人士關注並給予建言。（示意圖／取自《Unsplash》）
▲有位醫科畢業的網友，出社會6年過後終於達到年收4百萬，卻開始覺得生活很空虛，忍不住上網尋求解決方法。貼文也吸引不少知名人士關注並給予建言。（示意圖／取自《Unsplash》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 23:53:44

擁有高薪的收入是多數人的共同夢想，不過就有位醫科畢業的網友，出社會6年過後終於達到年收4百萬，卻開始覺得生活很空虛，忍不住上網尋求解決方法。貼文曝光也吸引不少知名人士關注並給予建言。

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原PO在論壇Dcard上訴說自身情況「因為小時候家裡狀況普通，我從小到大夢想都是賺大錢，發瘋似的想脫貧，一路一直努力唸書瘋狂唸書，後來有幸考上不錯的科系。現在出社會6年了，年薪約莫400萬上下，扣掉各種支出，每個月可用盈餘還有25萬上下」。

▲收入變高後的生活，卻讓原po感到空虛。（圖／翻攝Dcard）
▲收入變高後的生活，卻讓原po感到空虛。（圖／翻攝Dcard）
 

有錢後，原PO常常隨便吃個晚飯花3、500都不心疼，更滿足家人的各種需求「弟妹想換手機，馬上下單最新的iPhone給他們」，最誇張一次則是早上起床飛日本吃一間很想念的餐廳，當天半夜趕回台灣看診。

但做了這些行為他依舊空虛，「直到最近突然發現，我窮的只剩下錢，一張開眼什麼心靈富足都沒有，只是一再想補足小時候家裡很窮的心理空虛，但越補只覺得越空虛，突然發現賺那麼多，根本沒用」。

▲原PO的生活經歷也引發不少名人關注回應。（圖／翻攝Dcard臉書）
▲原PO的生活經歷也引發不少名人關注回應。（圖／翻攝Dcard臉書）
貼文也被轉發至臉書引發廣泛討論，不少名人也紛紛留言給予建議，「空姐報報Emily Post」也建議原PO「可以當當志工回饋社會，就會發現你的年薪也可以用來做很多有意義的事」、藝人賴銘偉則幽默回應「沒有錢的時候，總覺得有錢能夠得到開心，當真的有錢的時候，才發現，超開心」、最後潔哥李秉潔則說「等結婚生小孩就知道錢真的很薄」。（編輯：潘毅）

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