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青辣椒怎挑才會辣？內行曝「3關鍵」：直的、彎的差很大

▲「青辣椒」究竟該挑哪種才會辣呢？近日搜狐美食《小茉莉美食記》就傳授了「3大挑選關鍵」，形狀不同，辣度也會差很多！（圖／取自pixabay）
▲「青辣椒」究竟該挑哪種才會辣呢？近日搜狐美食《小茉莉美食記》就傳授了「3大挑選關鍵」，形狀不同，辣度也會差很多！（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 09:03:36

辣椒種類眾多，不同品種的辣度及香氣也不盡相同，而常見的辣椒除了紅色外，還包括綠色，這兩者皆是許多人廚房必備的佐料之一。不過，「綠色辣椒」到底該怎麼挑才會辣呢？近日搜狐美食《小茉莉美食記》就傳授了「3大挑選關鍵」，形狀不同，辣度也會差很多！

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《小茉莉美食記》表示，不同形狀的「青辣椒」，辛辣程度也會不一樣，有些人使用辣椒只是為了提香，有些人則喜歡吃到辣味口感，究竟要如何分辨哪種會辣、哪種不會辣呢？《小茉莉美食記》進一步分享「3指標」。

▲「綠色辣椒」要挑哪種才會辣？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》表示，顏色越深越綠、肉越薄、形狀越彎曲的辣椒，辣味會越重。（圖／取自pixabay）
▲「綠色辣椒」要挑哪種才會辣？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》表示，顏色越深越綠、肉越薄、形狀越彎曲的辣椒，辣味會越重。（圖／取自pixabay）
1.顏色越深越綠的辣椒，辣味會越重；而顏色淺而發黃的辣椒，往往會不怎麼辣，因此要選擇顏色偏深偏綠的。

2.果肉越厚的、掂起來沉甸甸的辣椒，吃起來越不辣；反之，肉越薄的辣椒、摸起來越輕的，吃起來越辣。

3.形狀越規則的，辣度越小，也就是形狀越筆直，表面越光滑的辣椒，辣度會越低；而形狀越彎曲、表面越凹凸不平的，吃起來會越辣，這一點非常關鍵！

《小茉莉美食記》也提醒不喜歡辣度太辣的朋友，若想買不辣的辣椒，就要選擇顏色偏淺黃、肉厚有分量，且形狀筆直、表面光滑的。另外，如果對辣味很敏感的人，也可以用鼻子聞一聞，辣或不辣，其實也很容易分辨。（編輯：許苡晴）

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