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被家人嫌工作「沒未來性」！行政妹超苦惱　網揭關鍵因素

▲一位從事行政職的女網友表示，家人希望她能另找一份「有未來性的工作」，但又不給予實際性的方向，令她相當苦惱。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲一位從事行政職的女網友表示，家人希望她能另找一份「有未來性的工作」，但又不給予實際性的方向，令她相當苦惱。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 00:10:19

工作是否有未來發展性，一直是不少人關注的重點。就有一位從事行政職的女網友表示，家人希望她能另找一份「有未來性的工作」，但又不給予實際性的方向，令她相當苦惱。文章曝光後，立刻有網友點出關鍵因素並提供一些建議。

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原PO在Dcard上發文提到，「我今年25歲了，因為疫情關係，原本工作暫停營業，後來找到一份行政人員的工作，月薪2萬7，我在這也做得很開心，同事也很好」。

沒想到家人近期卻開始不斷嘮叨，要原PO「去找份有未來性的工作」，卻又不說出詳細的條件與產業方向，令她相當苦惱「我不懂何謂未來性，能開心工作但收入雖然不多，會被看不起是嗎？」

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▲不少網友認為，具有未來性的工作，必須包含專業無法取代、待遇會成長、穩定性等條件。（示意圖／NOWnews資料照）
不少網友也點出具有「未來性」工作的實際條件「能培養專業且工作時間越久，待遇愈好」、「工作使用的專業或技能不容易被取代，找下一份工作也很容易」、「工作穩定，不怕突然被資遣或放無薪假」。

此外也有不少過來人分享經驗談「家人也是看你還年輕吧，還是多嘗試看看，現在都還可以試，有年紀就沒什麼人給你機會了」、「工作很多，有沒有未來性，家人的意思就是問『賺不賺到更多錢』，怕妳以後受苦，才多講兩句」、「有專業是大勢所趨，最好老闆心甘情願付高薪請的那種」。（編輯：潘毅）

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