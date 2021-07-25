面試被問「會不會烤肉」！求職哥曝詭異經歷：還問拿手菜

面試是求職時非常重要的一個環節，除了詢問工作相關的問題，為了找到最適合的人選，有時也會針對求職者詢問較私人的題目，比如不少求職者在面試時，都曾被問過「你的弱點是什麼」、「怎麼會想要來我們公司」等等，日前就有網友討論到求職過程中，面試階段被問過哪些有趣的問題，話題掀起不少上班族討論，更有許多奇葩提問讓網友嘖嘖稱奇。

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面試被問到「你的弱點是什麼」、「怎麼會想要來我們公司」等經典考題該怎麼回答的討論歷久不衰，日前就有網友好奇眾人在求職期間有沒有遇到面試官或人資提出「有趣的提問」，原PO自己也分享自己曾被問過「有沒有女友」、「若打給你前主管，他會怎麼形容你？」這類問題，身邊甚至還有朋友被問

「會不會烤肉」

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▲不論是團體面試、線上面試，人資或面試官總會希望能夠過簡單問答來更瞭解求職者。（圖／翻攝pexels）

話題在PTT的WomenTalk版掀起熱烈討論，許多受薪階級紛紛留言給出自己遇過的奇葩面試提問，「被問過自己（指面試官）會不會太兇」、「被問出生時間，當下是蠻生氣的，不是問出生日期是問時間 大概老闆迷信吧」、「被問你的好朋友是誰？當下傻眼」、「你的拿手菜是什麼？ 在非餐飲業的應徵被問到」、「我以前老闆也問過星座，我則是都會問打不打電動都打哪類型的電動」、「朋友被問會不會養魚，結果工作內容真的有包含照顧一個魚缸，雖是產品測試，但跟一開始的工作差十萬八千里」、「問大自然中你最想當哪個動物，我是面軟體工程師」。

儘管面試問題五花八門，有過來人則指出「這代表人資不專業，這種公司缺乏制度」，但先前就曾有到台積電面試的網友表示「台積面試就會問啊，測試你的表述能力而已，網路上很多公版可以回答」、「考官根本沒有想聽你回答，只是看你的反應而已」，認為提出這些提問多半是想知道的是求職者在面對問題的時候的反應，不全然是想得到答案。（編輯：楊智傑）