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威力彩飆8.6億！專家曝「4星座」最易中獎　揭旺財時間點

▲威力彩頭獎獎金上看8.6億，小孟老師在臉書分析，「4星座」最容易中獎。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩頭獎獎金上看8.6億，小孟老師在臉書分析，「4星座」最容易中獎。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 10:23:29

台灣彩券22日晚間開出第110058期威力彩獎號，第一區中獎號碼為04、05、10、19、29、31，第二區中獎號碼為01，不過頭獎仍未開出，已連33槓，下期頭獎獎金上看8.4億。對此，清水孟國際塔羅「小孟老師」就在臉書公布「最容易中獎的4星座」。

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小孟老師表示，7月26日以行星運轉角度，有「4個星座」得獎運非常旺盛。

Top4：金牛座

金牛座天王星7月26日加速運行，開始好運加備運轉，若能在家中床頭放金元寶，就能讓財神降臨，好運不斷，另外，7月25日周日晚上也可以在睡前運用意念禱告，隔天一早睡醒就去購買彩劵，能得到床母的加持。

Top3：獅子座

獅子座太陽火星入命宮財運看漲，尤其偏財運絕佳，然而獅子為火象，建議7月26日購買彩劵前能穿火紅色的衣服，或者擦紅色的指甲油，更可以吃紅色的食物如：西瓜、火龍果、草莓醬等，能吸收到旺財能量，財運就能從天而降。

▲威力彩已連33槓，下期頭獎獎金上看8.4億。（圖／資料照）
▲威力彩已連33槓，下期頭獎獎金上看8.4億。（圖／資料照）

Top2：巨蟹座

巨蟹座水星落入命宮，會有很多驚喜會發生，7月26日當天會是財運最旺時刻，當日巨蟹座水星運行角度為度為29度26分 ，建議於下午3點至5點間，找出太陽方向，延著手錶26分到29分間的方向，找到最近投注站購買彩劵，說不定會買到大獎。

Top1：雙魚座

雙魚座7月26日水星駐守偏財宮位，財運財水旺盛，會有很多強大金錢能量，若可以在7月26日中午飲用熱茶，或用罐泉水在地方上畫一個圓圈代表圓滿，再於下午3點至5點到投注站選號，說不定財神爺會來找你，賜給你更多財富。

此外，小孟老師也分析指出，7月26日旺財時間點為「早上7：00-9：00」及「中午11：00-13：00」；而好運生肖則包刮：雞、龍、馬、猴；財神在東北方。（編輯：許苡晴）

▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）
▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）
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