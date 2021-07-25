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阿姨求買20份蛋糕！她愣「限購才2個」　超瞎回應全氣炸

▲有網友抱怨，之買蛋糕送媽媽的朋友，怎料，對方現在竟要求幫忙買20個，讓她相當傻眼。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友抱怨，之買蛋糕送媽媽的朋友，怎料，對方現在竟要求幫忙買20個，讓她相當傻眼。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 10:55:50

身為孩子，當爸媽跑腿買東西是很正常的，但若是遇到這種情況該怎麼辦？近日，就有網友抱怨，她之前買蛋糕送給媽媽的朋友，沒想到對方竟問「能不能幫忙買20個？」甚至還提出更過分的要求，讓她傻眼直呼「阿姨把我當外送？」貼文一出也引起網友撻伐。

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原PO在《Dcard》表示，她在過年時，為了「應付」媽媽的朋友，所以買了兩個蛋糕送給對方，結果那位阿姨最近問「她能不能幫忙買20個？」每個口味各十個，說是要送給親戚朋友。原PO指出，那家蛋糕店不接受預定也沒有網購宅配，只能現場排隊，且每次一人限購兩個，她上次排一次就要三十分鐘。怎料，媽媽還打電話替阿姨求情，她忍不住回「欸！拜託！現在疫情妳要妳女兒去群聚喔？」但沒想到拒絕媽媽後，阿姨竟然直接打電話來。

原PO聽到阿姨的請求後，立刻回「可是妳要買二十個我等於要跑兩家店，且一次限購兩個而已」，對方竟直接說「那妳就各排五次呀」，於是她只好請阿姨找自己的小孩跑腿，得到的回應卻是「他們不知道地點，而且現在疫情期間...」，但她最後還是拒絕了阿姨。

▲原PO告訴阿姨，那間蛋糕店只能現場排隊，且每一次限購2個，但對方的回應卻讓她瞬間火大。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO告訴阿姨，那間蛋糕店只能現場排隊，且每一次限購2個，但對方的回應卻讓她瞬間火大。（示意圖／翻攝Pixabay）
然而，媽媽又跑來求情，以「阿姨有送過鞋」為由拜託原PO，當作還對方人情，這讓她聽了更加憤怒，因為那雙鞋根本阿姨女兒的鞋子，甚至連尺寸都不是自己的，所幸她跟外公告狀之後，媽媽被念了一下才讓這件事落幕。她事後也將阿姨封鎖，並忍不住說「這次的什麼各排五次，真的踩到我地雷了！」

貼文曝光後，網友們也紛紛怒罵，「這臉皮厚度……」、「完全沒有把別人的女兒看在眼裡耶」、「為什麼講話可以這麼理所當然啊」、「別人的女兒不是女兒」、「真的無奈，自己家人寶貝得要命，別人家的就使喚來使喚去…」、「傻眼欸，臉皮好厚」、「阿姨真的是刷新我對厚臉皮程度的上限欸」、「吃相難看到不行」。

事實上，指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，更指出，營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。指揮中心也提醒，防疫仍需全體國民持續共同努力，請民眾持續配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。（編輯：許智超）

▲指揮中心公布先前微解封及27日起疫情警戒降至2級的比較。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲指揮中心公布先前微解封及27日起疫情警戒降至2級的比較。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

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