阿姨求買20份蛋糕！她愣「限購才2個」　超瞎回應全氣炸

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原PO聽到阿姨的請求後，立刻回「可是妳要買二十個我等於要跑兩家店，且一次限購兩個而已」，對方竟直接說「那妳就各排五次呀」，於是她只好請阿姨找自己的小孩跑腿，得到的回應卻是「他們不知道地點，而且現在疫情期間...」，但她最後還是拒絕了阿姨。
然而，媽媽又跑來求情，以「阿姨有送過鞋」為由拜託原PO，當作還對方人情，這讓她聽了更加憤怒，因為那雙鞋根本阿姨女兒的鞋子，甚至連尺寸都不是自己的，所幸她跟外公告狀之後，媽媽被念了一下才讓這件事落幕。她事後也將阿姨封鎖，並忍不住說「這次的什麼各排五次，真的踩到我地雷了！」
貼文曝光後，網友們也紛紛怒罵，「這臉皮厚度……」、「完全沒有把別人的女兒看在眼裡耶」、「為什麼講話可以這麼理所當然啊」、「別人的女兒不是女兒」、「真的無奈，自己家人寶貝得要命，別人家的就使喚來使喚去…」、「傻眼欸，臉皮好厚」、「阿姨真的是刷新我對厚臉皮程度的上限欸」、「吃相難看到不行」。
事實上，指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，更指出，營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。指揮中心也提醒，防疫仍需全體國民持續共同努力，請民眾持續配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。