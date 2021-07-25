天花板有辦法隔音？過來人揭「影響要素」：其他都沒啥用

相信不少人都曾遇過，樓上吵雜聲傳到自家的困擾，像是小孩奔跑、搬動桌椅等噪音，究竟天花板該如何做好隔音呢？近日就有一名網友在PTT提問「天花板有辦法隔音嗎？」釣出內行點出「唯一影響要素」，直呼「其餘方法真的沒什麼大幫助 ！」

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原PO在

PTT home-sale

板中表示，近日好不容易買了新家，是新成屋，入住1個月都還好，但最近樓上搬來新戶，是一對夫妻帶小孩，之後就很常聽到間斷的咚咚咚聲響，一直到凌晨1點還能聽到樓上腳步聲，問建商才知道，原來他們只有加厚（18Cm) 沒有做中空樓板，不確定是不是因此隔音很不好，他也問了裝潢師傅「天花板能不能再加隔音？」對方說天花板加隔音效果並不好。

▲一名網友在PTT提問「天花板有辦法隔音嗎？」釣出內行點出「唯一影響要素」，直呼「其餘方法真的沒什麼大幫助 ！」（圖／翻攝自PTT）

原PO並無奈直呼「本來住新家背房貸覺得自己的人生正要起步，現在每天回家就想到那些咚咚咚，還不知道要忍受多久，心裡就很難過...我們會再努力跟樓上溝通看看，但這種事感覺也不能完全指望」，他更請益大家「如果樓上沒辦法改善的話，請問各位前輩，有沒有什麼建議？或是天花板能再加強隔音的建議？」

對此，不少內行都紛紛直指「

鄰居水準

才是唯一影響的要素，其餘什麼隔音，樓板厚度，真的沒什麼大幫助 」、「說真的，巧拼沒用，

家教才是重點

...不要跟我說小朋友在跑難免，請我多包涵，產生的噪音，對方幾點回家，我都知道，對方家長自己也來我們家聽過腳步聲、跑步聲，自己也知道很吵，但結果呢？第一天有改善，再來還不是放任自己的小孩到處狂奔，只能說，千金買屋，萬金買鄰，是真的...哀。」「小孩是可以教的，騙人沒養過小孩。那就是

素質

低」、「所有效果都有限，需要靠

鄰居自律

」、「沒用的，我家樓上吵了十年，都國中了還在跑，我搬走，頂樓無價。」（編輯：許苡晴）